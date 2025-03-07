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Suriye'de Esad yanlıları saldırıya geçti! Ordu sokağa indi, iki şehirde çatışmalar yaşandı

07.03.2025 08:19
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Suriye'nin Lazkiye kentinde devrik lider Beşar Esad yanlıları, güvenlik güçlerine saldırı düzenledi. Çatışmalarda 10'dan fazla ordu mensubu hayatını kaybetti. Tartus ve Humus'ta ise sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, güvenlik güçleri sokağa indi.

Suriye'de Esad yanlıları saldırıya geçti! Ordu sokağa indi, iki şehirde çatışmalar yaşandı

Suriye ordusunun Lazkiye ilinde devrik lider Beşşar Esed rejimi unsurlarına yönelik düzenlediği operasyon devam ediyor. Suriye resmi haber ajansı SANA, Lazkiye'nin Beyt Ana köyünde devrik rejim unsurlarının güvenlik güçlerine saldırı düzenlediğini ve saldırıda bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Haberde, ölü ve yaralıları hastaneye sevk etmek için olay yerine hareket eden bir ambulansın da devrik rejim unsurları tarafından hedef alındığı belirtildi.

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Güvenlik güçlerinin köye takviye birlikler gönderdiği ve bölgede söz konusu unsurlarla çatışmalar yaşandığı aktarıldı.

ÖLÜ SAYISI 10'U GEÇTİ

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Ceble ilçesinde bulunan Hımeymim Havalimanı ve Deniz Akademisi yakınlarında devam eden çatışmalarda en az 10 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

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Böylece gün boyu düzenlenen çatışmalarda toplamda Suriye Ordusu'ndan en az 11 güvenlik gücü yaşamını yitirdi.

Çatışma noktalarına zırhlı araçların da yer aldığı takviye güçler sevk edildi.

YÜZLERCE KİŞİ MEYDANLARDA TOPLANDI

Devrik rejim unsurlarının saldırısını protesto için İdlib, Humus, Lazkiye ve Halep illeri ile Ceble'de yüzlerce kişi meydanlarda toplandı.

SANA'ya konuşan Lazkiye Genel Güvenlik İdaresi Müdürü Mustafa Kuneyfati, "Devrik rejim unsurları, genel güvenlik güçlerinin yol kontrol noktalarına planlı saldırı yaptı. Kamu kurumları tahrip edildi." dedi.

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ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kuneyfati, güçlerin seferber edildiğini, Ceble kırsalındaki saldırının püskürtüldüğünü, ilçe merkezinde ise çatışmaların devam ettiğini açıkladı.

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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI

Diğer yandan Tartus ilinde 22.00-10.00 saatleri arasında, Humus ilinde de 22.00-08.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı kararı alındı.

Güvenlik güçlerine pusu kuran gruplardan biri olarak bilinen ve kendisini devrik rejimin Gays Güçleri komutanı olarak tanıtan Gayyas Delle, mevcut yönetimi devirmek için askeri meclis kurduklarını duyurdu.

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Ceble'ye bağlı Beyt Ana köyü, "Kaplan Güçleri" olarak bilinen 24. Fırka'nın komutanı ve işlediği katliamlarla tanınan Süheyl el-Hasan'ın memleketi olarak da biliniyor.

SANA'nın son dakika haberine göre, güvenlik güçleri, Hafız Esed döneminde aralarında Lübnanlı Dürzi lider Kemal Canbolat'ın olduğu yüzlerce kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulan eski Hava İstihbarat Şefi Tümgeneral İbrahim Huveyce'yi yakaladı.

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Suriye ordusu, Lazkiye ve Dera ilinde son 2 günde silahlarını teslim etmeyi reddeden devrik rejim unsurlarına operasyon başlatmıştı.

AA-20250306-37263949-37263936-DOGU_GUTADA_ASKERI_BIRLIKLER_LAZKIYEYE_DOGRU_HAREKET_ICIN_HAZIRLANDI

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye Beşar Esad
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