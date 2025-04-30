Suriye'de silahlı Dürzi gruplarla güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor! Bölgede ağır silah ve tanklar sevk edildi

Silahlı Durzi grupların Ceremane'de başlattığı saldırıya, Sahnaya semtindeki Durzi grupların da müdahil olmasıyla çatışmalar genişliyor.

Şam merkeze yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Sahnaya'da, Dürzi grupların ağır silahlarla güvenlik güçlerine ateş açması sonrası çatışmalarda en az 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Suriye güvenlik güçleri kontrolü sağlamak üzere bölgeye çok sayıda asker, ağır silah ve tank sevk etti.

Suriye'nin güneyinde harekete geçen bazı Durzi gruplar ise çatışma bölgesine takviye silahlı unsurlar gönderiyor.

İsrail hükümeti, Dürzi gruplara destek için müdahalede bulunma tehditlerini yineledi, sabah saatlerinde bazı Dürzi grupların Suriye topraklarına geçişlerini sağladı.

Şam'daki AA ekibinin bildirdiğine göre, İsrail sabah saatlerinde başkentte başlayan ve güvenlik güçlerini hedef alan SİHA saldırılarına devam ediyor.



Suriye İçişleri Bakanlığı ise İsrail'in Sahnaya'daki kamu güvenlik güçlerine yönelik saldırı düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Cumhuriyet Baş Müftüsü Şeyh Usame El-Rifai de yaptığı açıklamada, "Tüm Suriyelilerin kanı kutsaldır! Suriyeliler, herkesi hedef alan fitneden kaçınmalıdır. İntikam ve misilleme çağrılarına kulak asılmamalıdır. Fitneyi söndürmek tüm Suriyelilerin kanını bağışlayacaktır. Suriyeliler intikam ve misilleme hakkında düşünmekten kaçınmalı ve adaletin yerini bulmasına izin vermelidir." ifadelerini kullandı.

OLAYLARIN FİTİLİNİ ATEŞLEYEN PROVOKASYON

Sosyal medya hesaplarında dün paylaşılan, Hz. Muhammed'i hedef alan bir ses kaydı Suriye'de büyük tepki çekti.

Kısa sürede yayılan ses kaydının sahibi, konuşmasında, Dürzi topluluğun yoğun olarak yaşadığı Süveyda ilinden olduğunu belirterek, Hz. Muhammed'e hakarette bulundu.

Bunun üzerine birçok ilde dün gösteriler düzenlendi.

Ceramane Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan gerginlik, bazı silahlı Durzi grupların, Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerini pusuya düşürmesinin ardından çatışmaya dönüşmüştü. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır