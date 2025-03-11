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  4. Suriye’de tüm dünyada gündem olan bir gelişme daha! Harita artık tek renk…

Suriye’de tüm dünyada gündem olan bir gelişme daha! Harita artık tek renk…

11.03.2025 16:55
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11.03.2025 16:55
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Esad rejiminin devrilmesi ile birlikte Suriye’de kartlar yeniden dağıtılıyor. Son yaşanan gelişme ise tüm dünyada yankı uyandırdı. Suriye Cumhurbaşkanlığı, SDG'nin Suriye Ordusu'na katıldığını açıkladı. Açıklamada, "SDG'nin devlet kurumlarına katılması için anlaşmaya varıldı" denildi. Tarihi anlaşmanın ardından Ortadoğu'nun değişen haritası ve Türkiye’nin süreçteki etkisine ilişkin haberler dünya basınında geniş yer buldu. İşte anlaşmanın detayları…

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin arasında, Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeyi reddeden bir anlaşma imzalandı.

8 maddeden oluşan anlaşmaya göre Kürt toplumu, Suriye'nin parçası olarak anayasal güvenceye kavuşacak. Sınır kapıları, petrol ve gaz sahaları Suriye devletinin yönetimine geçecek. Suriye'nin güvenliğine ve birliğine yönelik tüm tehditlerle birlikte mücadele edilecek.

Suriye hükümeti ve SDG arasında imzalanan silah bırakma anlaşmasının şartları dünyayla da paylaşıldı. Şartların yayınlanmasının ardından son gelişmeler dünya basınında geniş yer buldu.

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SURİYE HARİTASI YENİDEN DEĞİŞTİ

Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan anlaşmanın şartlarının açıklanmasının ardından, Suriye haritası tamamen yeşile döndü. Suriye'nin tamamı artık aynı çatı altında buluşan güçler tarafından yönetilecek.

Tarihi bir gelişme olarak görülen anlaşma, dünya basınında da büyük ses getirdi. Özellikle Amerikan ve İngiliz basını, Türkiye'nin başlattığı terörle mücadele hareketi sonucu yaşanan gelişmelere manşetlerinde yer verdi.

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"PARÇALANMIŞ ÜLKE İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM"

İngiliz yayın kuruluşu BBC, haberi "SDG, hükümet güçleriyle bütünleşmeyi kabul etti" manşetiyle duyurdu.

Haberde, anlaşmanın parçalanmış ülkeyi birleştirme hedefine doğru atılmış önemli bir adım olduğu vurgulandı.

"SURİYE'DE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR"

Amerika'nın önde gelen gazetelerinden The New York Times ise, Suriye'de yeni bir dönemin başladığını vurguladı.

NYT, bu gelişmenin PKK terör örgütünün geçtiğimiz hafta yaptığı silah bırakma çağrısının ardından geldiğinin altını çizdi.

Gazete, Suriye'deki yeni liderliğin kapsayıcı bir hükümet yaratma yönündeki kapsamlı vaatlerine bir kez daha değindi.

Amerikan yayın kuruluşu CNN ise, gelişmeyi "Tarihi anlaşma" olarak duyurdu. Anlaşmanın yıl sonuna kadar hayata geçiriliceği aktarıldı.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye
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