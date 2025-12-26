HABER

Suriye'deki cami saldırısına Türkiye'den tepki: "Hain terör saldırısını kınıyoruz"

Suriye'nin Humus vilayetinde gerçekleşen cami saldırısına Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin yanında olduğu vurgulandı.

Hazar Gönüllü

Suriye resmi ajansı SANA'ya göre, Humus'taki Ali Talip Camisi'ne daha önce yerleştirilen bombalar namaz esnasında patlatıldı.

Patlama sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Dışişleri Bakanlığı olayla ilgili yazılı açıklama yaparak tepki gösterdi. Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Suriye’nin Humus vilayetinde bugün (26 Aralık) bir camiye yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Suriye Hükümeti ve halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.
Türkiye, istikrarını, güvenliğini, birlik ve beraberliğini tahkim etme iradesini tüm tahriklere rağmen sürdüren Suriye’nin yanındadır."

