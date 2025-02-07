Suriye'den Rusya'ya üsler için yeşil ışık! Bir şartları var

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, ABD'li Washington Post gazetesine verdiği röportajda Rusya ile ilişkilere değindi. Bakan Kasra, Rusya'nın yeni Suriye hükümetine yönelik tutumunun aralık ayında Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana "önemli ölçüde iyileştiğini" ve Şam'ın Moskova'nın taleplerini değerlendirdiğini ifade etti.

"SİYASETTE KALICI DÜŞMANLAR YOKTUR"

Kasra, Esad'ın müttefiki olan Moskova yönetimine ilişkin, "Siyasette kalıcı düşmanlar yoktur" dedi. Rusya'nın Tartus'taki deniz, Lazkiye'deki Hmeymim hava üssünü korumasına izin verilip verilmeyeceği sorusuna Kasra, "Bundan Suriye fayda sağlayacaksa evet" cevabını verdi.

"BİRAZ ZAMANA İHTİYACI VAR"

Kasra ayrıca, Suriye'nin birçok ülkeyle savunma anlaşmaları yapmayı düşündüğünü ve hem ABD hem de Türkiye ile ülkedeki askeri üslerinin statüsü konusunda hassas müzakereler yürütüldüğünü belirtti. Kasra, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda askeri varlığını sürdürüp sürdürmeyeceği konusunun da "müzakere aşamasında" olduğunu vurguladı. Kasra, "Herkes Trump'ın iktidara gelmesini bekliyordu. Meselenin ABD yönetimi ile yeni Suriye hükümeti arasında biraz zamana ihtiyacı var" dedi.

"BİZİM DEĞERLENDİRMEMİZE GÖRE ÇÖZÜM BARIŞÇIL OLACAK"

Terör örgütü YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki ve kuzeydoğusundaki işgaline değinen Kasra, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın amacının bölgenin Şam'ın kontrolü altına girmesini ve hükümetin bölgedeki hapishaneleri kontrol etmesini sağlamak olduğunu kaydetti. "Askeri çözüm her iki tarafta da kan dökülmesine neden olacak" diyen Kasra, "Bizim değerlendirmemize göre çözüm barışçıl olacak. Askeri bir çözüme meyilli değiliz" şeklinde konuştu.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır