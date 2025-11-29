Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara: "Halep ile birlikte tüm Suriye yeniden doğdu"

Suriye’nin Halep kentinde devrik lider Beşar Esad rejimine karşı verilen savaşta kentin 29 Kasım 2024 tarihinde kurtarılmasının yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi. Suriye halkının büyük katılım sağladığı coşkulu kutlamalara Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ve beraberlerindeki sivil ve askeri heyet de katıldı. Eş-Şara, tarihi Halep Kalesi’nde Suriye halkına hitap ederek, Halep’in özgürleştirilmesinin Suriye’nin yeniden doğuşu anlamına geldiğini belirtti. Suriyeli lider, zaferin büyük fedakarlıklarla kazanıldığını hatırlatarak, "Bu şehir yeniden doğdu, onunla birlikte tüm Suriye yeniden doğdu" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ GÖSTERİN BİZE AZMİNİZİ"

Halep’in savaş boyunca "Suriye’ye açılan kapı" olduğunu söyleyen Eş-Şara, bu başarının ülke genelinde moralleri yükselttiğini ve umut tazelediğini ifade etti. Eş-Şara konuşmasının devamında askeri başarının ardından en büyük görevin kentin yeniden imarı olduğunu belirterek, Halep’in ekonominin, üretimin ve kalkınmanın merkezi olacağını kaydetti. Yeniden inşa sürecinin Suriye’nin toparlanması için kritik olduğunu vurgulayan Eş-Şara, Halep halkına hitaben, "Şimdi gösterin bize azminizi" diyerek halkı ortak çalışma faaliyetlerine yardım sağlamaya davet etti. Konuşmasının ardından Eş-Şara, Halep Kalesi'ne çıkarak halkı selamladı.

Suriye Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Eş-Şara’nın ziyaretinin Halep’in ekonomik rolünü güçlendirme ve savaş sonrası toparlanmayı hızlandırma amacı taşıdığı belirtildi.

