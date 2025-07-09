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Suriye Devlet Başkanı Şara, SDG'li Abdi ve ABD'nin Suriye Temsilcisi Barrack ile bir araya geldi

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözde komutanı Mazlum Abdi Mazlum Abdi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Temsilcisi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile gerçekleştirdiği üçlü toplantıda, özerk Kürt yönetiminin Suriye devletine entegrasyonu görüşüldü.

Suriye Devlet Başkanı Şara, SDG'li Abdi ve ABD'nin Suriye Temsilcisi Barrack ile bir araya geldi

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözde komutanı Mazlum Abdi Mazlum Abdi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Temsilcisi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile üçlü bir toplantı gerçekleştirdi.

Başkent Şam'daki görüşmede, Suriye'deki özerk Kürt yönetiminin Suriye devletine entegrasyonuna yönelik duraklayan çabalar ele alındı. İsmi açıklanmayan SDG yetkilisi, heyetlerin, "özerk yönetim ile Şam'daki hükümet arasındaki ilişki ile ekonomik ve askeri konuları" ele aldığını söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Şara, SDG li Abdi ve ABD nin Suriye Temsilcisi Barrack ile bir araya geldi 1

EŞ-ŞARA SİLAHLI GRUPLARA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, 13 yıldan fazla süren iç savaşın ardından eski Suriye lideri Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'deki tüm silahlı grupların dağıtılması çağrısında bulunmuştu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise mayıs ayında yaptığı açıklamada, özerk Kürt yönetiminin entegrasyonunun geciktirilmesinin "yabancı müdahalelere kapı aralayabileceği ve ayrılıkçı eğilimleri körükleyebileceği" uyarısında bulunmuştu.

(İHA)

09 Temmuz 2025
09 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
suriye abd
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