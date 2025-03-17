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  4. Suriye-Lübnan sınırında çatışma! 'Karşılık verin' emri

Suriye-Lübnan sınırında çatışma! 'Karşılık verin' emri

17.03.2025 21:32
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Suriye’den Lübnan’a kaçırılan 3 Suriyeli askerin öldürülmesinin ardından Suriye-Lübnan sınırında çatışmalar patlak verdi.

Suriye-Lübnan sınırında çatışma! 'Karşılık verin' emri

Suriye basınında, Hizbullah üyelerinin dün Suriye ordusunda görevli 3 askeri Lübnan’a kaçırarak öldürdüğü yönünde çıkan haberlerin ardından Suriye-Lübnan sınırında çatışmalar patlak verdi. Suriye Savunma Bakanlığından adı açıklanmayan bir yetkili, Suriye ordusunun sınır boyunca Hizbullah’a ait noktaları bombaladığını belirtti.

Lübnan ordusu öldürülen 3 Suriye askerinin cenazesini Suriye tarafına teslim ederken, Hizbullah, Suriyeli askerlerin kaçırılması ve öldürülmesiyle bağlantısının olmadığını açıkladı.

"KARŞILIK VERİN" EMRİ

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, orduya Suriye'nin kuzey ve doğu sınırlarından gelen ateşe karşılık verme emrini verdi. Aoun, sınırdaki çatışmaların devam etmesine "izin vermeyeceğini" açıkladı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye Lübnan
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