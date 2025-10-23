Suriye’nin Haseke ve Rakka kentlerinde halk meclisi seçimleri yapıldı

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, Rasulayn ilçesinde Abdullah el-Abdullah, Tel Abyad ilçesinde ise Saed el-Şüveyş ve Halil el-Kano, seçimleri kazandı.

Yüksek Seçim Komitesi kaynaklarına göre, sabah saatlerinde iki ilçede yapılan seçimlerde seçmen heyeti üyelerinden herhangi bir itiraz gelmemesi üzerine, sonuçlar akşam saatlerinde açıklandı.

2011 nüfus verilerine göre, illeri temsil edecek toplam 210 milletvekili adayından 140'ının alt komisyonlar tarafından seçilmesi planlanırken, kalan 70 milletvekili ise Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Süveyda, Haseke ve Rakka illeri ile Halep’in Aynularap (Kobani) ilçesindeki seçimler ise siyasi uzlaşı sağlandıktan sonra yapılacak.

Suriye'de Süveyda, Haseke, Rakka illeri ile Halep'in Aynularap ilçesi dışında, 5 Ekim 2025 tarihinde halk meclisi seçimleri gerçekleştirilmiş ve 119 milletvekili seçilmişti. Ancak Rakka’nın Tel Abyad ilçesinde ve Haseke’nin Rasulayn ilçesinde 5 Ekim’de yapılması planlanan seçimler 23 Ekim’e ertelenmişti. (AA)Kaynak: AABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır