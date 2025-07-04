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Suriye'nin ulusal logosu yenilendi

Suriye'nin başkenti Şam'da, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen programla ülkenin yeni ulusal logosu tanıtılarak kamuoyuna sunuldu.

Suriye'nin ulusal logosu yenilendi

Suriye'de tüm devlet kurumlarının sembolleri, mühürleri, resmi evrakları, kimlik kartları ve pasaportları yeni ulusal logo ile güncellenecek. Yeni logoda, Suriye'nin illerini temsil eden 14 tüylü kanatlı bir şahin bulunuyor. Ayrıca şahinin kalkanındaki 2 yıldız, 3 yıldıza yükseltildi. Eski ulusal logoda yer alan ve tarımı simgeleyen 2 buğday başağı ise yeni tasarımda kaldırıldı.

Yeni logoyu tanıtan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, “Tarihi inceleyen herkes Şam'ın dünya hikayesinin başlangıcı ile sonu olduğunu görecektir ve devrik rejim döneminde yaşadıklarımızın Şam tarihindeki en aşağılayıcı dönem olduğunu anlayacaktır. Yeni ulusal logo, bölünmeyi ve parçalanmayı kabul etmeyen, birleşik bir Suriye'yi ifade ediyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
suriye
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