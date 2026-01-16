Suriye ordusu operasyonu başlattı: Terör örgütü YPG'nin saldırı noktasını vuruyor

Suriye'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Suriye ordusu, terör örgütü YPG'yi temizlemek üzere başlattığı operasyonlarını sürdürüyor. Al Jazeera, Suriye ordusunun Deyr Hafir'i hedef aldığını duyurdu.

AL JAZEERA DUYURDU: SURİYE ORDUSU DEYR HAFİR'İ VURUYOR

Suriye Savunma Bakanlığı'na dayandırılan haberde, Suriye ordusunun, terör örgütü YPG'nin fırtlatma noktası olarak kullandığı Deyr Hafir'i vurmaya başladığını aktarıldı. Halep'in doğusuna başlatılacak olan operasyon öncesi tahliye uyarısı yapıldı.

*Görsel Kaynağı: Habertürk