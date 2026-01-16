HABER

Suriye ordusu operasyonu başlattı: Terör örgütü YPG'nin saldırı noktasını vuruyor

Al Jazeera'nin Suriye Savunma Bakanlığı'na dayandırarak aktardığı habere göre Suriye ordusu, terör örgütü YPG'nin fırlatma noktası olarak kullandığı Deyr Hafir'e operasyon düzenliyor. Bölgeye tahliye uyarısı yapıldı.

Mustafa Fidan

Suriye'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Suriye ordusu, terör örgütü YPG'yi temizlemek üzere başlattığı operasyonlarını sürdürüyor. Al Jazeera, Suriye ordusunun Deyr Hafir'i hedef aldığını duyurdu.

Suriye ordusu operasyonu başlattı: Terör örgütü YPG nin saldırı noktasını vuruyor 1

AL JAZEERA DUYURDU: SURİYE ORDUSU DEYR HAFİR'İ VURUYOR

Suriye Savunma Bakanlığı'na dayandırılan haberde, Suriye ordusunun, terör örgütü YPG'nin fırtlatma noktası olarak kullandığı Deyr Hafir'i vurmaya başladığını aktarıldı. Halep'in doğusuna başlatılacak olan operasyon öncesi tahliye uyarısı yapıldı.

16 Ocak 2026
16 Ocak 2026

