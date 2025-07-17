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Suriye ordusundan yeni karar: Süveyda kentindeki güçlerini çekiyor

Suriye hükümeti, Süveyda kentindeki güçlerini çekmeye başladığını duyurdu.

Suriye ordusundan yeni karar: Süveyda kentindeki güçlerini çekiyor

Suriye yönetimi ile Süveyda kentindeki Dürzi gruplar arasında yapılan anlaşmayla ateşkes sağlanmasının ardından, Suriye ordu birliklerinin kentten kademeli olarak çekildiği bildirildi. Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Suriye ordusu yasa dışı gruplara karşı görevini tamamladıktan sonra devlet ve Dürzi liderler arasındaki ateşkes anlaşması uyarınca Süveyda'dan çekilmeye başladı" ifadeleri kullanıldı.

SURİYE CUMHURBAŞKANI ŞARA ULUSA SESLENDİ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, dün gece ulusa seslendi. Süveyda'daki çatışmalarda Dürzilere yönelik saldırılardan sorumlu olanların hesap vereceğini belirten Şara, “Dürziler devletin koruması ve sorumluluğu altındadır" dedi.

Şara, çoğunluğu Dürzilerden oluşan Süveyda'daki güvenlikten yerel grupların sorumlu olacağını kaydetti. İsrail'i Suriye'yi yeni bir savaşa sürüklemeye çalışmakla suçlayan Şara, Türk, Amerikan ve Arap ara buluculuğunun bölgeyi bilinmez bir sondan kurtardığını söyledi. Şara, “Savaştan korkmuyoruz ama Suriye halkının çıkarlarını daha fazla yıkıma tercih ediyoruz” diye konuştu.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde, Dürzilerin merkezde yer aldığı olayları ve Suriye yönetiminin adımlarını takip ettiğini açıkladı. Suriye sınır hattına takviye güçler gönderileceği de aktarıldı.

İSRAİL'İN SURİYE'YE HAVA SALDIRISI: 6 ÖLÜ, 28 YARALI

Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında 5'i asker 6 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin ise yaralandığı açıklandı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye
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