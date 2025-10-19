HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Suriye: Rusya ile bütün anlaşmalar askıda

SURİYE Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, "Rusya ile devrik rejim arasında yapılan anlaşmaları kabul etmiyoruz. Bu anlaşmaların tamamı askıda ve henüz yeni anlaşmalara ulaşmış değiliz" dedi.

Suriye: Rusya ile bütün anlaşmalar askıda

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ülke basınına gündeme ilişkin açıklamada bulundu. Suriye'deki dönüşümü hedef alan veya ülkeyi kutuplaştırmayı amaçlayan girişimlere karşı ülkeyi koruduklarını vurgulayan Şeybani, "Yeni Suriye, uluslararası platformlarda önceki dönemin aksine ilham kaynağı olan ve gurur veren bir örnek olarak anılıyor" diye konuştu.

Şeybani, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Birleşmiş Milletler’deki (BM) konuşmasının ‘duygusal bir içerik taşıdığını ve Suriye hikayesini özetlediğini’ kaydederek, "Cumhurbaşkanı Şara'nın BM konuşması Suriyelileri ilk kez gerçekten temsil eden tarihi bir adım" ifadesini kullandı.

Rusya ile ilişkilerin açılım sürecinin aşamalı ilerlediğini dile getiren Şeybani, "Rusya ile devrik rejim arasında yapılan anlaşmaları kabul etmiyoruz. Bu anlaşmaların tamamı askıda ve henüz yeni anlaşmalara ulaşmış değiliz. Rus tarafının üzerinde mutabık kaldığı nokta, eski anlaşmaların yeniden değerlendirilmesidir" açıklamasında bulundu.

Şeybani, Rus askeri varlığının konumunun da müzakere başlıklarından biri olduğunun altını çizerek, "Bu üslerin görev tanımı ve bulundukları yerlerin statüsü üzerine konuşuyoruz" dedi.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun’da dolmuş minibüs kaldırıma çarptı: 2 yaralıSamsun’da dolmuş minibüs kaldırıma çarptı: 2 yaralı
Düzce, Sakarya ve Bolu... Sonbaharın tonları doğayı renklendirdiDüzce, Sakarya ve Bolu... Sonbaharın tonları doğayı renklendirdi

Anahtar Kelimeler:
suriye Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gece yarısı kabusu! 2 kişiyi katletti, 2 polis 5 vatandaşı yaraladı

Gece yarısı kabusu! 2 kişiyi katletti, 2 polis 5 vatandaşı yaraladı

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Galatasaray'ın Başakşehir galibiyeti sonrası çok konuşulacak iddia!

Galatasaray'ın Başakşehir galibiyeti sonrası çok konuşulacak iddia!

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Murat Ülker artık Türkiye'nin en zengin ismi değil! Zirvenin yeni sahibi ünlü iş adamı oldu

Murat Ülker artık Türkiye'nin en zengin ismi değil! Zirvenin yeni sahibi ünlü iş adamı oldu

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.