Suriye'ye harekat olacak mı? Bakan Güler canlı yayında açıkladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den dikkat çeken bir açıklama geldi. "Suriye'ye harekat olacak mı?" sorusuna Bakan Güler, "Silahlı kuvvetler 7/24 her an hazır. Şurada şu olacak, burada bu olacak gibi bir şey söylemek istemiyorum." yanıtını verdi.

Recep Demircan

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, canlı yayında gündeme dair önemli açıklamada bulundu. Bakan Güler, "Suriye'ye harekat olacak mı?" sorusuna, "Silahlı kuvvetler 7/24 her an hazır" dedi.

HAREKAT OLACAK MI?

Güler açıklamasında şunları ifade etti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri 7/24 kendi görevinin başında, hazır bekliyor. Şurada şu olacak, burada bu olacak gibi bir şey söylemek istemiyorum. Ama asıl bizim söylemek istediğimizi zaten Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Aynı ifadeyi ben de tekrarlıyorum."

