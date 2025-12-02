HABER

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Son derece tehlikeli" diyerek tepki gösterdi: "Maskelerinin düşmesinden korkuyorlar"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan son aylarda yargı mensuplarının hedef alındığı "sorumsuz bir üslubun" siyasete hakim olduğunu belirterek tepkisini dile getirdi. Erdoğan'ın "Her fırsatta hakim ve savcılara parmak sallayan, adalet sistemini felç etmeye çalışanların en büyük korkusu adalet önünde maskelerinin düşmesinden duydukları derin endişedir" mesajı da dikkat çekti.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Yargı camiası için önemli bir gün. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende konuşma gerçekleştirdi.

"YENİ TÜRKİYE'Yİ HERKES KABULLENECEK"

İşte Erdoğan'ın törendeki konuşmasından satır başları:

  • Kılık kıyafet yasakları başta olmak üzere engelleri tek tek kaldırdıkça kadınlar, kamu bürokrasisinde daha fazla yer almaya, daha görünür olmaya başladı. Türkiye kadınları hayatın dışına iten ayıplarında kurtuldukça çok farklı bir atmosfer yakaladı. Başörtülü yargı mensuplarımız konusunda edep ve ahlak sınırlarını aşan hazımsızlıklara zaman zaman şahit oluyoruz. Bu tepkileri sadece derin bir teessüf ile takip ettiğimiz bilinmeli. Türkiye bunları artık geride bıraktı, bırakmak zorunda. Belki biraz zaman alacak, biraz hazım problemi çekilecek ama özgürlüklerin herkese eşit uygulandığı yeni Türkiye'yi inşallah herkes kabullenecek.
  • Yargı mensupları adalet neferidir. Adaletin tecellisi için fedakarca çalışacaksınız. Önünüze gelecek her dosyanın içinde en az bir insanın istikbali olduğunu unutmayın.

  • Son 2 buçuk yılda 3 bin 474 mahkeme ve istinaf dairesi kurduk. Yargıda dosya kapatma süresi kısaldı. Davalar çok hızlı şekilde çözüme ulaşıyor.

"SON AYLARDA YARGI MENSUPLARIMIZI HEDEF ALAN SORUMSUZ BİR ÜSLUP SİYASETE HAKİM OLDU"

  • Üzülerek ifade etmeliyim ki bu konuda yeterince özenli davranılmıyor. Özellikle son aylarda yargı mensuplarımızı hedef alan sorumsuz bir üslup siyasete hakim oldu. Bunun sebebi muhatap olunan iddiaların vehameti ve ciddiyeti. Her fırsatta hakim ve savcılara parmak sallayan, adalet sistemini felç etmeye çalışanların en büyük korkusu adalet önünde maskelerinin düşmesinden duydukları derin endişedir.

"YARGIYI BİZZAT KENDİLERİ SİYASALLAŞTIRIYORLAR"

  • Rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma gibi nitelikli suçların işlendiğine dair yeterli suç şüphesine ulaşan savcılık makamı için kamu davası açmak yasal bir mecburiyettir. Her fırsatta yargıya parmak sallayanlar bu hukuk kaidesini öğrenmeli. Yargıya siyasallaştığı ithamında bulunanlar aslında çirkin üsluplarıyla yargıyı bizzat kendileri siyasallaştırıyor. Bunu son derece tehlikeli buluyorum.
  • Hukuk devletini korumak ve adaleti yaşatmak sadece hukuk insanlarının değil, siyasetçi ve gazetecisiyle hepimizin müşterek görevidir. Kabahati sürekli başkalarında arayanlar, çıkarlarına dokunulduğunda üsluplarını kirletenler artık işini yapan yargı mensuplarını hedef göstermekten vazgeçmeli. Hukukun önünde herkes eşittir, kimse layüsel değildir.

Savcı Recep Tayyip Erdoğan kura çekimi hakim
