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Türkiye'den Suriye’ye geri dönüşler gece de devam ediyor

Esad rejiminin çökmesiyle birlikte Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşleri hız kazandı. Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’nda gece saatlerinde de yoğunluk devam ediyor.

Türkiye'den Suriye’ye geri dönüşler gece de devam ediyor

Yanlarına aldıkları eşyalarla sınır kapısına gelen Suriyeliler, yıllar sonra memleketlerine dönmenin heyecanını yaşıyor.

13 yıldır Türkiye’de yaşayan Muhammed Beşr Altonji, Gaziantep’ten geldiğini söyledi. Türkiye’de geçirdiği zamanın çok güzel geçtiğini belirten Altonji, "13 yıldır buradayım. Türkiye’den çok memnunum. Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"BENİM İÇİN BİRİNCİ VATAN"

14 yıldır İstanbul’da yaşayan Ahmed Feyyad ise Türkiye’ye henüz 14 yaşındayken geldiğini ve burada evlenip çocuk sahibi olduğunu anlattı. Tekstil sektöründe çalıştığını belirten Feyyad, "Çocuklarım burada 1. ve 2. sınıfa gidiyordu, artık eğitimlerine Suriye’de devam edecekler. Türkiye bizim vatanımız gibi oldu. Benim için birinci vatan Türkiye ama artık ülkemize sahip çıkma zamanı. Halep’e döneceğim. Erdoğan’a teşekkür ediyorum, bize kapıları açtı. Dünyada sadece Türkiye Suriyelilere bu şekilde destek oldu" ifadelerini kullandı.

"TÜRK MİLLETİNDEN ALLAH RAZI OLSUN, BİZE HER KONUDA DESTEK OLDULAR"

Suriye vatandaşı olan ancak köken olarak Türk olduklarını belirten Muhammet Tarık Altıncı ise Osmanlı dönemine dayanan bir geçmişe sahip olduklarını anlattı. Altıncı, "Aslımız Türk. Osmanlı zamanında Halep’e yerleştik. Soyadımız Altıncı; çünkü altın ip üretimi yapardık. 13 yıldır Gaziantep’teyiz, terzilik yaptım, birçok yeri gezdim. Burada çok Türk arkadaşım oldu. Birlikte yaşadık, yemek yedik, düğünlere, taziyelere katıldık. Ayrılacağım için üzgünüm ama sonuçta memleket memlekettir. Herkes kendi mahallesinde daha rahat olur. Türk milletinden Allah razı olsun, bize her konuda destek oldular" dedi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye Türkiye sığınmacı
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