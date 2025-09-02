HABER

Sürpriz ziyaret! CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, MHP lideri Bahçeli'yle görüştü

TBMM eski başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Sürpriz ziyaret MHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirdi. İkilin baş başa yaptığı görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Bugün siyasi gündem bir anda hareketlendi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik görevden alınırken, yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı.

AÇIKLAMALAR ART ARDA GELDİ

Yaşanan gelişme tartışmaları da beraberinde getirdi. CHP tarafı ayağa kalkarken tepki açıklamaları ise peş peşe geldi.

"CHP'NİN SONU KARANLIK, İTİBARI SIFIRDIR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yaşananların ardından bir açıklama yaptı. İddianame üzerinden çıkış yapan Bahçeli, " Dileğimiz, yeni adli dönemde görülecek yolsuzluk davalarının iddianame hazırlığının yapılarak süratle lazım gelen hükmün tesisi, kimin mücrim kimin masum hukuken tefrik ve tayin edilmesidir. CHP havlu atmış, siyasi komaya girmiştir. CHP'nin sonu karanlık, itibarı sıfırdır" dedi.

HİKMET ÇETİN, BAHÇELİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Bahçeli'nin bu açıklaması gündem yaratırken, MHP sürpriz bir görüşmeyi kamuoyuna aktardı. TBMM eski başkanı ve CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, Bahçeli'yi ziyaret etti. MHP Genel Merkezi'nde baş başa gerçekleştirilen sürpriz ziyaret yaklaşık bir saat sürdü.

