Suruç'ta mezarlık yolunda çalışmalar başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, vatandaşların talebine kayıtsız kalmadı. Suruç'ta yıllardır çamurla mücadele edilen mezarlık yolu, olumsuz hava şartlarına rağmen yapılmaya başlandı.

Suruç'ta mezarlık yolunda çalışmalar başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepleri hızlı şekilde değerlendirerek kırsal mahallelerde yaşanan ulaşım sorunlarına kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor. Suruç ilçesine bağlı Şahinler ve Binatlı mahallelerinin ortak kullandığı mezarlık yolu ise yıllardır süren çamur ve ulaşım sorunundan kurtuluyor. Özellikle yağışlı havalarda çamur nedeniyle kullanılamaz hale gelerek mezarlık ulaşımını olumsuz etkileyen yol, vatandaşların talebi üzerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın talimatlarıyla çalışma programına alındı. Belediye ekipleri, Suruç ilçesi Şahinler-Binatlı Mezarlık Yolu güzergahında mekanik serme ve sıkıştırma çalışmalarını, yağmur ve sis gibi olumsuz hava şartlarına rağmen sürdürüyor. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak, vatandaşlarına hizmetine sunulması planlanıyor.

MUHTAR VE VATANDAŞLARDAN GÜLPINAR'A TEŞEKKÜR

Suruç Binatlı Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Soylu, yolun özellikle kış aylarında büyük sorunlara yol açtığını vurgulayarak, "7 mahallenin kullandığı mezarlık yolu yağışlardan dolayı kış mevsiminde çok kötü durumdaydı. Mezarlığa gitmekte ciddi zorluk yaşıyorduk. Büyükşehir Belediyemize başvuru yaptık, talebimize kayıtsız kalmadılar. Yolumuz yapılmaya başlandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar'a ve emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.
Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade eden mahalle sakinleri de emeği geçenlere teşekkür etti.
