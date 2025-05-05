HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sürücü 'dur' ihtarına uymayınca kovalamaca başladı! Kaçarken ortalığı birbirine kattı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araçtaki 2 kişi, yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Sürücü 'dur' ihtarına uymayınca kovalamaca başladı! Kaçarken ortalığı birbirine kattı
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir otomobili kontrol amacıyla durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücünün kaçması üzerine kovalamaca başladı. Takip sırasında şüpheli araç resmi polis araçlarına ve çevredeki çeşitli noktalara çarpınca lastikleri patladı.

AW447940_03

ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİN ARANMA KAYDININ BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Lastikleri kullanılamaz hale gelen araç, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde durmak zorunda kaldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, araçtaki 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak, bölgede detaylı inceleme yaptı. İlk incelemelerde araçta ve şüpheliler üzerinde herhangi bir suç unsuru tespit edilemezken, incelemenin derinleştirilerek sürdürüldüğü ve şüphelilerden birinin aranma kaydının bulunduğu belirtildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın’da bir evin mutfağında patlamanın ardından yangın çıktı: 1 yaralıAydın’da bir evin mutfağında patlamanın ardından yangın çıktı: 1 yaralı
Otomobil, çocuğun bindiği akülü araca çarptı!Otomobil, çocuğun bindiği akülü araca çarptı!

Anahtar Kelimeler:
Kütahya surucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'in kızını tehdit eden kişi tutuklandı

Özgür Özel'in kızını tehdit eden kişi tutuklandı

Ünlü Şarkıcı Tatlıses'in mal varlığı listesi ortaya çıktı! Haciz iddiası gündemde

Ünlü Şarkıcı Tatlıses'in mal varlığı listesi ortaya çıktı! Haciz iddiası gündemde

Volkan Demirel'den Fenerbahçe ve Jose Mourinho için sürpriz talep! Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı'ya veto

Volkan Demirel'den Fenerbahçe ve Jose Mourinho için sürpriz talep! Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı'ya veto

Üsküdar Belediyesi’nin AK Partili Meclis Üyesi Ekrem Baki, partisinden istifa etti!

Üsküdar Belediyesi’nin AK Partili Meclis Üyesi Ekrem Baki, partisinden istifa etti!

Devletten yaşlılık maaşı alıyormuş! Evlat katili saldırganın yeni ifadesi ortaya çıktı

Devletten yaşlılık maaşı alıyormuş! Evlat katili saldırganın yeni ifadesi ortaya çıktı

İsrail askerleri cinsiyet partisi için Gazze'de bir binayı havaya uçurdu

İsrail askerleri cinsiyet partisi için Gazze'de bir binayı havaya uçurdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.