Sürücüler dikkat! Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü günde 5 saat trafiğe kapatılacak

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, kaplama çalışması dolayısıyla 31 Ekim'e kadar hafta içi her gün 5 saat ulaşıma kapalı kalacak. Bu süreçte sürücüler Abant Kavşağı’ndan D100 Devlet Yolu’na yönlendirilip Kaynaşlı Kavşağı’ndan yeniden otoyola girebilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde, tünel girişinde yapılacak kaplama çalışması nedeniyle bugünden itibaren 31 Ekim'e kadar hafta içi günlerde 10.00 ile 15.00 arasında saatleri arasında İstanbul yönü trafiğe kapatılacak. Sürücüler D100'e yönlendirilecek.

Karayolları ekipleri, Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında, tünel girişinde kaplama çalışması yapacak. Çalışma süresince İstanbul istikameti tamamen trafiğe kapalı olacak.

YETKİLİLERDEN UYARI

Sürücüler, Abant Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na yönlendirilecek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabilecek. Yetkililer, sürücülere yönlendirme levhalarına dikkat etmeleri ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

(İHA)

