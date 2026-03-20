Sürücülere kar sürprizi

Türkiye’nin en önemli karayolu geçişi olan Bolu Dağı’nda Ramazan Bayramı kar yağışı ve sis ile başladı. Bolu Dağı’nın kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Avrupa’yı Anadolu’ya bağlayan en önemli karayolu geçişi olan D-100 karayolu Bolu Dağı’nda Ramazan Bayramı yağan kar ve sis ile başladı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı her yeri beyaz örtü ile kapladı. Kar yağışı ile birlikte oluşan sis ise görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşmesine neden oldu.
Karayolları ekipleri kar yağışında trafiğin olumsuz etkilenmemesi için kar küreme araçlarıyla yol boyunca devriye yaparken diğer taraftan sis nedeniyle yol kenarında bulunan sis lambaları da yakılarak sürücülerin dikkatli olması sağlanıyor.
Yetkililer, sürücülerin trafik kurallarına ve hız limitlerine uyması konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

