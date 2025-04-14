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Sürücüsü kalp krizi geçiren otomobil ağaca çarptı: 1 ölü

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil, sürücüsünün seyir halindeyken kalp krizi geçirmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Hastaneye kaldırılan sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücüsü kalp krizi geçiren otomobil ağaca çarptı: 1 ölü

Kaza saat, 23.30 sıralarında Kula Asri Mezarlığı ile Kula Devlet Hastanesi arasında bulunan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Kahraman (71) idaresindeki 45 SL 321 plakalı otomobil, sürücüsünün seyir halindeyken kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından 112 acil servis ekipleri tarafından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu yaşama tutunamadığı öğrenildi.
Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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