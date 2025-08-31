HABER

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı: 4 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçip takla atarak sazlık alana uçarken, kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı: 4 yaralı

Kaza, Nazilli-Bozdoğan Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.D. (35) idaresindeki otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip takla atarak yol kenarındaki sazlık alana uçtu. Kazada otomobil içerisindeki 2'si çocuk 4 kişi sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

