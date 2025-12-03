Susadığımızda neden dudaklarımız kurur ama dil ıslak kalır? Sebebi nedir?

Sindirim sisteminde önemli bir görev üstlenmekte olan tükürük bezleri, damakta, yanaklarda ve ağızda yer alır. Üç farklı ana tükürük bezi vardır ve salgılanan tükürük bezleri ağzın içindeki asit seviyelerini dengelemekle görevlidir. İçleri ise mineralle doludur. Ağız çevresinde yer alan tükürük bezleri tükürük salgılayan ekzokrin salgı bezleridir. Küçük ve büyük tükürük bezleri olmak üzere iki ayrı sınıfta incelenmektedir.

Tükürük bezlerinin ağzın iç kısmını ıslak tutabilmek için yeterli tükürük üretememesi ağız kuruluğu sorununu ortaya çıkarmaktadır. Ek olarak tükürükteki enzimler sindirim sistemine de destek olmaktadır. Azalan tükürük ve bu durumun sonucunda meydana gelen ağız kuruluğu durumu dişlere, diş etlerine de hasar verir ve günlük yaşam kalitesi de ciddi oranda düşebilir.

Kişilerde görülen ağız kuruluğu sorunu belirtileri genel olarak şunlardır:

Ağız kokusu

Ağızda kuruluk

Çok sık susama

Kalın ve lifli görüntüde olan tükürük

Boğaz ağrısı

Ses kısıklığı

Oluklu dil

Kuru dil

Tükürük bezlerinde büyüme

Dilde karıncalanma hissi oluşması

Protez varsa takmada zorlanma

Tat alma duyusunun değişmesi

Son derece yaygın olarak yaşanan bir sorun olarak kabul edilen ağız kuruluğu sorunu ilaç kullanımı, ilerleyen yaş, burun tıkanıklığı, tütün kullanımı, sinir hasarı gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekleşebilmektedir. Bol su içerek ağzı nemli tutmak, şekersiz içecekleri aralıklı olarak yudumlamak, buz emmek gibi yöntemlerin bu soruna iyi gelebileceği bilinmektedir.

Ancak en doğru olan doğru tanı konması ve gerekli tedavi sürecinin başlatılabilmesi için vakit kaybetmeden bir doktora danışmak olacaktır. Bunlar dışında şu durumlar da ağız kuruluğu yaşayan kişiler için önerilmektedir:

Burundan nefes almayı alışkanlık haline getirmek

Bulunulan ortamı nemli tutmak

E vitamini takviyeleri almak

Şekersiz sakız çiğneme yolu ile tükürük üretiminin arttırılmasını sağlamak

Alkol almamak

Tütün ürünlerinden uzak durmak

Baharatlı besinler tüketmemek

Yemekleri çok sıcak tüketmemek

Susadığımızda neden dudaklarımız kurur ama dil ıslak kalır? Sebebi nedir?

Gün içinde insan vücudunun gereksinim duyacağı sıvı miktarının alınması için bol su tüketilmesi önerilmektedir. Ağız kuruluğu sorunu için de bol su tüketmenin faydalı olacağı bilinmektedir. Bir diğer sorun da dudak kuruluğudur. Kişiler su içerek ağız kuruluğu ve boğaz kuruluğunu gidererek dillerini nemlendirebilirler. Ancak dudaklardaki kuruluk durumu devam edebilmektedir.

Dudak kuruluğu söz konusu ise kişiler susadıkları zaman da dilleri ıslak kalır ancak dudakları hızlıca kurur. Bu sorun kişilerde kozmetik bir kusur olarak yorumlanabildiği gibi çeşitli enfeksiyonlar ya da bazı hastalıkların belirtileri de bu duruma yol açabilmektedir. Soğuk hava, çok fazla ısı ya da güneş ışığı, enfeksiyonlar, beslenme alışkanlıklarının kötü olması gibi birçok duruma bağlı olarak dudak kuruluğu söz konusu olabilir.

Dilin nemli olması tükürük bezlerinin sağlıklı çalışıp çalışmaması ile direkt olarak ilgilidir. Her türlü canlının ağzında yer alan kaslı bir organ olan dil sindirim sürecinin de bir parçasıdır. Diyabet, diş sorunları, ağızda mantar, ağız yaraları ya da başka diğer hastalıkların belirtisi olarak da yaşanabilen ağız kuruluğu sorunu söz konusu olduğunda dil nemli olsa da dudaklar kuru kalmaya devam edebilir.