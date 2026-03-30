Susurluk Çayı’nda sular yükseldi

Balıkesir’de Susurluk Çayı son yağışlarla birlikte adeta alarm durumuna geçti. Debisi yükselen ve yer yer havzasını genişleten Susurluk Çayı bölgesinde suyun akış hızı görenleri ürkütürken, debinin artışına doluluğun yüzde 100’e ulaştığı Çaygören Barajı’nın kapaklarının açılmasının neden olduğu iddia edildi.

Susurluk Çayı’nda sular yükseldi

Balıkesir’in Susurluk ilçesinden geçen Susurluk Çayı artan debisi ve suyun akış hızı ile son yılların adeta rekorunu kırdı. 2 gün önce Sındırgı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada "Çaygören Barajı’na gelen akış sonucunda baraj kapasitesi yüzde 98 seviyesine ulaşmış bulunmaktadır. Baraj güvenliğini tehlikeye atmamak için dolu savaktan kontrollü olarak su bırakılması planlanmakta olup, vatandaşlarımızın dikkatli olması vurgulanmaktadır" denildi.
Açıklamadan saatler sonra Susuruk Çayı’nda gözle görülen artış ve yer yer taşma sonucu ise tarlalar su içinde kaldı. Bölgede yağışın durması ve baraj kapaklarının kapalı halde bulunması dolayısıyla su debisinin yüksek olarak seyrettiği öğrenildi.

Susurluk Çayı’nda sular yükseldi 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

