Susurluk'ta arazi ve koruluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Edinilen bilgiye göre yangın, Susurluk ilçesine bağlı Ömerköy ve Alibey mahalleleri arasındaki arazi ve koruluk alanda meydana geldi. Bölgeden alev ve dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

BALIKESİR'DE ARAZİDE YANGIN ÇIKTI

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ve orman ekiplerinin koordineli yürüttüğü müşterek müdahale sayesinde alevler, daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alındı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın tamamen söndürülürken, alanda bir süre soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır