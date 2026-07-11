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Susurluk'ta arazi ve koruluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde iki mahalle arasındaki arazi ve koruluk alanda meydana gelen yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin ortak müdahalesi sonucu daha fazla büyümeden tamamen söndürüldü.

Susurluk'ta arazi ve koruluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Edinilen bilgiye göre yangın, Susurluk ilçesine bağlı Ömerköy ve Alibey mahalleleri arasındaki arazi ve koruluk alanda meydana geldi. Bölgeden alev ve dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Susurluk ta arazi ve koruluk alanda çıkan yangın söndürüldü 1

BALIKESİR'DE ARAZİDE YANGIN ÇIKTI

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ve orman ekiplerinin koordineli yürüttüğü müşterek müdahale sayesinde alevler, daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alındı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın tamamen söndürülürken, alanda bir süre soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Susurluk ta arazi ve koruluk alanda çıkan yangın söndürüldü 2

Susurluk ta arazi ve koruluk alanda çıkan yangın söndürüldü 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Balıkesir
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