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Susurluk'ta katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti: Cansız bedenler etrafa savruldu

Kahreden haber bu kez Balıkesir'den geldi. Trafik canavarı bir kez daha kendini gösterdi ve 4 kişi hayatını kaybetti. Acı olayın meydana geliş şekli ise duyanları bir kez daha üzdü. Tır sürücüsünün yağmurun başlamasıyla aracını emniyet şeridinde durdurup branda çekmek istemesiyle kaza meydana geldi.

Susurluk'ta katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti: Cansız bedenler etrafa savruldu

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde sürücüsünün branda germek için emniyet şeridinde çektiği TIR’a, otomobil çarptı. Kazada, 4 kişi hayatını kaybetti.

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EMNİYET ŞERİDİNDE DURDU!

Kaza, saat 04.30 sıralarında Susurluk ilçesi Bandırma kara yolu Ümiteli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bandırma istikametinden gelen Bekir Kurt (50), kullandığı 17 AFA 295 plakalı TIR’ını yağmur başlayınca yükün ıslanmaması için branda germek amacıyla emniyet şeridine çekti. Kurt’un branda çektiği sırada İbrahim İnal’ın (44) kullandığı 16 ANK 60 plakalı otomobil, TIR’a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, TIR şoförü Bekir Kurt, otomobil sürücüsü İnal ve yanındaki İbrahim Çetin ve Yılmaz Aydın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölenlerin cenazesi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Bekir Kurt, İbrahim İnal, İbrahim Çetin ve Yılmaz Aydın’ın cenazeleri Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Susurluk kaza
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