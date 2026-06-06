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Süt içince karın ağrısı çeken çocuklarda gizli tehlike! Uzman isim uyardı

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Meltem Gülşan, çocuklarda süt içtikten sonra karın ağrısı, gaz, şişkinlik ya da ishalin laktoz intoleransı olabileceğini belirtti.

Süt içince karın ağrısı çeken çocuklarda gizli tehlike! Uzman isim uyardı

Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Meltem Gülşan "Çocuklarda süt ve süt ürünleri tüketiminin ardından ortaya çıkan karın ağrısı, gaz, şişkinlik ve ishal gibi sindirim sistemi şikayetleri, laktoz intoleransının işareti olabilir" dedi.

Süt içince karın ağrısı çeken çocuklarda gizli tehlike! Uzman isim uyardı 1

Laktoz intoleransının, sütte bulunan doğal süt şekeri laktozun sindirilememesi sonucu ortaya çıktığını ifade eden Uzm. Dr. Meltem Gülşan, "Laktozun sindirilebilmesi için ince bağırsaklarda laktaz adı verilen enzimin yeterli miktarda bulunması gerekir. Bu enzimin eksikliği veya yetersizliği durumunda laktoz sindirilemez ve çeşitli sindirim sistemi yakınmalarına neden olabilir" dedi.

"BELİRTİLER SÜT TÜKETİMİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKABİLİYOR"

Laktoz intoleransının çocuklarda farklı belirtilerle kendini gösterebildiğini vurgulayan Uzm. Dr. Meltem Gülşan, "Süt veya süt ürünleri tüketiminden kısa süre sonra karın ağrısı, gaz, şişkinlik, mide bulantısı ve ishal gibi şikâyetler görülebilir. Bu belirtiler zaman zaman başka sindirim sistemi hastalıklarıyla karıştırılabildiği için doğru değerlendirme ve uzman görüşü önemlidir" diye konuştu.

"SÜT ÜRÜNLERİNİ TAMAMEN KESMEK DOĞRU BİR YAKLAŞIM DEĞİL"

Süt içince karın ağrısı çeken çocuklarda gizli tehlike! Uzman isim uyardı 2

Çocukların büyüme ve gelişme döneminde süt ve süt ürünlerinin önemli bir besin kaynağı olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Meltem Gülşan, ailelerin uzman önerisi olmadan bu ürünleri tamamen diyetten çıkarmamaları gerektiğini belirtti. Uzm. Dr. Meltem Gülşan, "Laktoz intoleransı tanısı konulmadan süt ürünlerinin tamamen kesilmesi, çocuklarda kalsiyum ve D vitamini eksikliği gibi önemli sorunlara yol açabilir. Bu nedenle belirtiler görüldüğünde mutlaka bir çocuk gastroenteroloji uzmanına başvurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Günümüzde laktozsuz süt ve süt ürünleri başta olmak üzere birçok alternatif besin seçeneğinin bulunduğunu belirten Uzm. Dr. Meltem Gülşan, doğru tanı ve kişiye özel beslenme planlamasıyla laktoz intoleransı olan çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmelerini sürdürebileceklerini söyledi.

Dr. Meltem Gülşan, süt tüketiminin ardından tekrarlayan karın ağrısı, gaz, şişkinlik veya ishal gibi şikayetleri bulunan çocukların vakit kaybetmeden uzman değerlendirmesinden geçirilmesinin, yaşam kalitesinin korunması ve beslenme eksikliklerinin önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
alerji süt ürünleri
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