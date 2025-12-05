Reyon ve raf düzenlemelerinde müşteriye ve satışa odaklı düzenlemeler yapılmaktadır. Hem düzenli görünmesi hem de satış stratejilerine uygun olması düşünüldüğü için çeşitli psikolojik ayrıntılara da düzenlemeler planlanırken yer verilmektedir. Haftalık ya da aylık alışverişlerini yaparken ya da hızlıca bir şeyler alıp çıkacak kişiler için raf düzenlemeleri ve reyon düzenlemeleri çeşitli sinyaller verir ve hatta kişilere yönlendirme yapar. Bu yönlendirmeleri de göstere göstere değil stratejik düzenleme ve planlamalarla gerçekleştirir.

İnsanların marketlerde geçirdikleri zaman içinde refah seviyelerinin yükselmesi de çok önemli görülmektedir. Kişiler ellerinde bir alışveriş listesi olsa dahi ne alacağına reyonlarda ve raflarda yapılan düzenlemeler sayesinde markette karar vermektedir. Çoğu zaman bunu fark etmeseler de aslında marketteki bu düzenleme stratejileri sayesinde anlık karar değiştirebilirler.

Hangi ürün grubunun ya da markanın nerede duracağı, reyonların hangisinin nasıl konumlandırılacağı ve rafların ne şekilde düzenlenip ürünlerin nasıl dizileceği gibi tüm ayrıntılar aslında düşünülmüş planlamalardır. Bu nedenle de kişiler almak istedikleri ürünlerden hatta ellerindeki listelerdeki ürünlerden çok farklı ürünler satın alıp çıkabilir.

Süt ve ekmek gibi temel gıdalar neden marketin hep en uzak köşesindedir?

Alışveriş tamamlanıp kasaya gidildiği zaman da alışveriş aslında bitmiş olsa da devam eder. Bu da raf ve reyon düzenleme stratejilerinin bir sonucudur. Çünkü kasada ya da kasaya en yakın kısımlarda yer alan reyonlar hızlıca satın alınabilecek ürünler içerir. Her bir ürünün konumlandırılması satış stratejileri doğrultusunda yapılır.

Ürünlerin çeşitliliklerini arttıran, hem ihtiyaca yönelik olan hem de çekici görünmesini sağlayan raflar ve reyonlar rastgele konumlandırılmaz. Örnek olarak bir deterjan satın alındığı zaman duvar reyonu rafında yastık kılıfları, havlular ya da çarşaflar olabilir. Bu da müşteriye eskileri yıkamak yerine bu yeni ürünleri alma konusunda bir tür motivasyon vermeyi hedefler.

Aynı şekilde süt, yumurta, ekmek gibi temel gıdalar da satış stratejilerine göre yerleştirilmiştir. Bu ürünlerin alışveriş listelerinin genel olarak en tepesinde yer alması düşünülerek marketler tarafından en uzak yerde olacak şekilde konumlandırılmıştır. Çünkü marketler bu satış stratejisi ile nasıl olsa kesin olarak satın alınacak olan ürünleri müşterinin en son ulaşacağı yere koyarlar.

Bu sayede müşteriler, asıl alacakları süt ürünleri ve ekmeğe benzeri temel gıdalara ulaşana kadar uzun bir yol kat ederler. Kişilerin bunca yolu giderken karşılarına çıkacak olan ürünleri alması da daha kolay olur. Yani bu strateji de daha çok ürün satın alınmasın sağlamak içindir.

Müşteriler zaten kesin olacak alacakları temel gıdalara ulaşana kadar birçok ürünü görerek akılları çelinecek ve belki evde gereksinim olan başka ürünleri görerek almaları gerektiğini hatırlayacaklardır. Bir ekmek almak için markete giden bir kişinin dönüşte eve kupalar, bardaklar, havlular gibi farklı ürünlerle dönmesi bu nedenle gayet normal bir durumdur.

Temel ürünlere ulaşana kadar müşterilerin girdikleri uzun yolculuk sırasında gözlerine çarpan ürünleri almaları sepetlerine eklemeleri oldukça normaldir ve marketlerin satış stratejileri ile hedefledikleri duruma ulaşıldığı anlamına gelir. Marketlerin bir tür psikolojik hamle olarak uyguladıkları bu stratejiler çoğu zaman işe yarar ve müşteriler bu sayede etki altına girerek alışveriş yapar.