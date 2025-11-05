HABER

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'dan Filistin Yönetimi’ne destek mesajı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin Filistin Yönetimi’ne desteğini ve İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurmak için yürüttüğü diplomatik çabaları sürdürme taahhüdünü yineledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'dan Filistin Yönetimi’ne destek mesajı

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, Muhammed bin Selman, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a gönderdiği bir mektupta ülkesinin Filistin Yönetimi'ne desteğini ifade etti.

Veliaht Prens Bin Selman, mesajında, Suudi Arabistan’ın Filistin Yönetimi’ne destek taahhüdünü, Filistin halkına yönelik devam eden İsrail saldırganlığını durdurmak ve uluslararası desteği harekete geçirmek için sorumluluklarını yerine getirme kararlılığını vurguladı.

Gazze Şeridi’ne acil insani yardımların ulaştırılmasının, İsrail’in mali ablukasının kaldırılmasının ve alıkonulan Filistin vergi gelirlerinin serbest bırakılmasının önemine dikkat çeken Bin Selman, ülkesinin “uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde, Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulmayı amaçlayan siyasi çabaların başarıya ulaşması için çalıştığını” vurguladı.

Bin Selman, Suudi Arabistan’ın Filistin davasına yönelik sarsılmaz tutumunu ve Filistin halkının 1967 sınırları içinde bağımsız bir devlet kurma yönündeki meşru haklarına verdiği desteği yineleyerek, “Bu çabaların, iki devletli çözümün hayata geçirilmesine katkı sağlayarak hem Filistin Devleti hem de bölge için kalıcı güvenlik ve istikrar ortamı yaratacağına inanıyoruz.” ifadesini kullandı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

