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Suudi Arabistan’a yönelik saldırıda İtalya’nın Eurofighter savaş uçağı vuruldu

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Suudi Arabistan’ın Taif Hava Üssü’ne düzenlenen saldırıda İtalyan Eurofighter uçağının vurulduğunu, üste bulunan İtalyan askeri personelinden yaralanan olmadığını belirtti.

Suudi Arabistan’a yönelik saldırıda İtalya’nın Eurofighter savaş uçağı vuruldu

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’da Doğal Kararlılık Operasyonu kapsamında İtalyan askerlerinin de bulunduğu Taif Hava Üssü’ne gece saatlerinde düzenlenen saldırılara ilişkin gelişmeleri büyük dikkatle takip ettiğini belirtti. Bakan Crosetto, "Saldırıdan hiçbir İtalyan askeri etkilenmedi. Saldırıda üssün içinde ve ücra bir bölgede bulunan İtalyan F-2000 (Eurofighter) uçağı vuruldu. Personelimizin kullandığı araçlarda veya altyapıda başka bir hasar yok" ifadelerini kullandı. Bakan Crosetto, "Genelkurmay Başkanı General Luciano Portolano’dan, Müşterek Harekat Komutanlığı Komutanı General Giovanni Maria Iannucci’den ve Hava Kuvvetleri Komutanı General Antonio Conserva’dan son haftalarda yapılan değerlendirmelerin ardından gelişen durum, personelimizin durumu ve muhtemel operasyonel seçenekler hakkında daha ayrıntılı bir değerlendirme yapmalarını istedim. Askeri personeli korumaya yönelik tüm güvenlik önlemlerinin bir süredir yürürlükte olduğu teyit edildi. Savunma Bakanlığı’ndaki bir toplantıda ilk güncellemeyi alacağım. Durum, personelimizin tam korunmasını sağlamak ve gerekli sorumlulukla hareket etmek amacıyla azami dikkatle izlenmektedir" ifadelerini kullandı.
Yemen’deki İran destekli Husiler, son günlerde Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarını artırmıştı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İtalya
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