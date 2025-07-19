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Süveyda'da sıcak saatler! Beklenen haber geldi: İsrail ve Suriye ateşkeste anlaştı!

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Türkiye, Ürdün ve komşuları tarafından benimsenen bir ateşkes anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Süveyda'da sıcak saatler! Beklenen haber geldi: İsrail ve Suriye ateşkeste anlaştı!

Barrack, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ile Suriye arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını bildirdi.

Süveyda da sıcak saatler! Beklenen haber geldi: İsrail ve Suriye ateşkeste anlaştı! 1

NETANYAHU VE EL ŞARA'NIN ATEŞKES KONUSUNDA ANLAŞTI

Barrack, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu da etiketleyerek yaptığı açıklamada Netanyahu ve el Şara'nın ateşkes konusunda anlaştığını belirtti.

"DÜRZİLERİ, BEDEVİLERİ VE SÜNNİLERE SİLAHLARINI BIRAKMA" ÇAĞRISI

Barrack, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye, Ürdün ve komşuları tarafından benimsenen" ateşkesin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'un desteği ile yapıldığını belirten Barrack, "Dürzileri, Bedevileri ve Sünnileri silahlarını bırakmaya ve diğer azınlıklarla birlikte yeni ve birleşik bir Suriye kimliği inşa etmeye çağırıyoruz.

Süveyda da sıcak saatler! Beklenen haber geldi: İsrail ve Suriye ateşkeste anlaştı! 2

Tüm Suriyelileri birbirlerine saygı göstermeye ve komşularıyla barış ve refah içinde yaşamaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Süveyda da sıcak saatler! Beklenen haber geldi: İsrail ve Suriye ateşkeste anlaştı! 3

SURİYE VE İSRAİL'DEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Suriye ve İsrail yönetimlerinden henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

(AA)

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye İsrail ateşkes abd
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