İsrail-Suriye savaşı endişesi... Süveyda'da tansiyon yükseldi! Arap aşiretler silahlandı, Dürzilere saldırı başlattı

İsrail ile Suriye'yi savaşın eşiğine getiren Süveyda'da da tansiyon daha da yükseldi. Silahlı aşiret güçleri, Süveyda vilayetinin batı bölgelerine saldırı başlattı. Arap aşiretleri silahlanarak konvoylar halinde yola çıkarken gece saatlerinde ise Süveyda şehir merkezine girdiği iddia edildi.
Aşiretler Süveyda'nın batı kırsalını ele geçirdi ve şehrin girişine ulaştı. El Cezire'nin haberine göre, Arap aşiretleri Süveyda'nın merkezine girdi.
Suriye Cumhurbaşkanlığı, dün gerçekleşen ABD-Arap arabuluculuğuna yanıt olarak, Suriye liderliği askeri birliklerin kışlalarına çekilmesine karar verildiğini duyurdu.
Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ayrıca, ''Askeri güçlerin mevzilerden ve kışlalardan geri çekilmesi, Süveyda vilayetinde tansiyonu düşürme çabalarına fırsat tanımak amacıyla gerçekleştirildi. Arap-Amerikan arabuluculuğu, yasa dışı güçleri sivillere yönelik intikam ve şiddete başvurmamaya zorunlu kılmaktadır.'' denildi.
''İsrail’in Suriye’nin iç işlerine yönelik açık müdahaleleri, daha fazla kaosa yol açmakta ve bölgesel durumu karmaşıklaştırmaktadır.''
Öte yandan Suriye basını, İsrail’in Süveyda kenti çevresine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Mayadeen'in haberine göre, Suriye yönetimindeki üst düzey 3 yetkiliye suikast girişiminde bulunuldu. Bunların arasında Savunma Bakanı Marhaf Ebu Kasra'nın da yer aldığı öne sürüldü. Şam'da askerler sivillere uyarılarda bulunarak Emevi Meydanı boşaltıldı.
Süveyda kentinde hükümet ile Dürzi gruplar arasında ateşkes sağlanmasının ardından Suriye ordusuna bağlı birlikler kentten çekilmeye başlamıştı.
Süveyda kentinde Dürzi ve Bedevi silahlı gruplar arasında geçtiğimiz pazar günü başlayan çatışmalarda bugüne kadar 342 kişi hayatını kaybetti. Dürzi gruplardan 107 kişinin, Bedevi gruplardan 18 kişinin, Suriyeli güvenlik güçlerinden 189 kişinin, sivillerden ise 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
BMGK İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını görüşmek için acil oturum kararı aldı.
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