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İsrail-Suriye savaşı endişesi... Süveyda'da tansiyon yükseldi! Arap aşiretler silahlandı, Dürzilere saldırı başlattı

Tüm dünya Ortadoğu'da bir kez daha başlayan çatışmaları yakından takip ederken, iki ülke ise savaşın eşiğine geldi. İsrail'ın Suriye'ye yönelik hava saldırılarının ardından Süveyda'da tansiyon daha da yükseldi. Arap aşiretleri silahlanarak konvoylar halinde yola çıktı ve gece saatlerinde Süveyda'ya girdi. Öte yandan aralarında Suriye Savunma Bakanı Marhaf Ebu Kasra'nın da olduğu üst düzey bazı isimlere suikast girişimi düzenlendiği öğrenildi.

İsrail-Suriye savaşı endişesi... Süveyda'da tansiyon yükseldi! Arap aşiretler silahlandı, Dürzilere saldırı başlattı
Devrim Karadağ

İsrail ile Suriye'yi savaşın eşiğine getiren Süveyda'da da tansiyon daha da yükseldi. Silahlı aşiret güçleri, Süveyda vilayetinin batı bölgelerine saldırı başlattı. Arap aşiretleri silahlanarak konvoylar halinde yola çıkarken gece saatlerinde ise Süveyda şehir merkezine girdiği iddia edildi.

İsrail-Suriye savaşı endişesi... Süveyda da tansiyon yükseldi! Arap aşiretler silahlandı, Dürzilere saldırı başlattı 1

AŞİRETLER, SÜVEYDA'YA GİRDİ

Aşiretler Süveyda'nın batı kırsalını ele geçirdi ve şehrin girişine ulaştı. El Cezire'nin haberine göre, Arap aşiretleri Süveyda'nın merkezine girdi.

İsrail-Suriye savaşı endişesi... Süveyda da tansiyon yükseldi! Arap aşiretler silahlandı, Dürzilere saldırı başlattı 2

GERİ ÇEKİLME KARARI ALMIŞTI

Suriye Cumhurbaşkanlığı, dün gerçekleşen ABD-Arap arabuluculuğuna yanıt olarak, Suriye liderliği askeri birliklerin kışlalarına çekilmesine karar verildiğini duyurdu.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ayrıca, ''Askeri güçlerin mevzilerden ve kışlalardan geri çekilmesi, Süveyda vilayetinde tansiyonu düşürme çabalarına fırsat tanımak amacıyla gerçekleştirildi. Arap-Amerikan arabuluculuğu, yasa dışı güçleri sivillere yönelik intikam ve şiddete başvurmamaya zorunlu kılmaktadır.'' denildi.

İsrail-Suriye savaşı endişesi... Süveyda da tansiyon yükseldi! Arap aşiretler silahlandı, Dürzilere saldırı başlattı 3

SURİYE: İSRAİL'İN MÜDAHALELERİ DAHA FAZLA KAOSA YOL AÇMAKTA

''İsrail’in Suriye’nin iç işlerine yönelik açık müdahaleleri, daha fazla kaosa yol açmakta ve bölgesel durumu karmaşıklaştırmaktadır.''

İsrail-Suriye savaşı endişesi... Süveyda da tansiyon yükseldi! Arap aşiretler silahlandı, Dürzilere saldırı başlattı 4

İSRAİL VURMAYA BAŞLADI

Öte yandan Suriye basını, İsrail’in Süveyda kenti çevresine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail-Suriye savaşı endişesi... Süveyda da tansiyon yükseldi! Arap aşiretler silahlandı, Dürzilere saldırı başlattı 5

SAVUNMA BAKANINA SUİKAST GİRİŞİMİ

Mayadeen'in haberine göre, Suriye yönetimindeki üst düzey 3 yetkiliye suikast girişiminde bulunuldu. Bunların arasında Savunma Bakanı Marhaf Ebu Kasra'nın da yer aldığı öne sürüldü. Şam'da askerler sivillere uyarılarda bulunarak Emevi Meydanı boşaltıldı.

ATEŞKES SAĞLANMIŞTI

Süveyda kentinde hükümet ile Dürzi gruplar arasında ateşkes sağlanmasının ardından Suriye ordusuna bağlı birlikler kentten çekilmeye başlamıştı.

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342 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Süveyda kentinde Dürzi ve Bedevi silahlı gruplar arasında geçtiğimiz pazar günü başlayan çatışmalarda bugüne kadar 342 kişi hayatını kaybetti. Dürzi gruplardan 107 kişinin, Bedevi gruplardan 18 kişinin, Suriyeli güvenlik güçlerinden 189 kişinin, sivillerden ise 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail-Suriye savaşı endişesi... Süveyda da tansiyon yükseldi! Arap aşiretler silahlandı, Dürzilere saldırı başlattı 6

BMGK ACİL TOPLANMA KARARI ALDI

BMGK İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını görüşmek için acil oturum kararı aldı.

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Anahtar Kelimeler:
suriye İsrail
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