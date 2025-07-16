İsrail Şam'ı bombalıyor! Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Genelkurmay Başkanlığı vuruldu

Suriye’nin başkenti Şam’da büyük bir patlama sesi duyuldu. Suriye devlet televizyonu Al Ekhbariya, 'Şam’da kaynağı henüz belirlenemeyen yüksek sesli bir patlama' yaşandığını aktardı.

İSRAİL, SAVUNMA BAKANLIĞINI VURDU

Öte yandan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırı gerçekleştirdiği ve Şam'daki Savunma Bakanlığı'nı vurduğu aktarıldı.

CANLI YAYINDA SALDIRI ANI

Suriye Genelkurmay başkanlığına düzenlenen saldırı anı ise Suriye Televizyonunun canlı yayınına yansıdı.

İSRAİL SALDIRI'YI ÜSTLENDİ

Öte yandan patlamanın ardından İsrail ordusu, Suriye'nin başkentine yönelik saldırıyı üstlendi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Şam’da Genelkurmay Başkanlığı’nın girişine hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "IDF, Suriye'nin güneyinde Dürzi sivillere yönelik hükümet eylemlerini ve bölgedeki gelişmeleri izlemeye devam ediyor. Siyasi kademeden gelen talimatlar doğrultusunda IDF bölgede saldırılar düzenlemekte ve çeşitli senaryolara karşı hazırlıklı durumda" denildi.

YENİ SALDIRI: SURİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI VURULDU

Bu saldırının etkisi sürerken, başkent Şam'da yeni bir patlama sesi duyuldu. İsrail basını Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın vurulduğunu duyurdu.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI: "ACI DARBELER BAŞLADI"

İsrail Savunma Bakanı Katz yaptığı açıklamada "Acı darbeler başladı" ifadelerini kullandı.

İSRAİL, SINIRA TAKVİYE GÜÇ GÖNDERECEK

Ayrıca'da Anadolu Ajansı'nda (AA) yer alan bilgiye göre İsrail ordusu, Suriye ordusuna yönelik saldırıların ardından sınır hattına takviye güçler göndereceğini duyurdu. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'tan ise taraflara uzlaşı çağrısı geldi.

DIŞİŞLERİNDEN AÇIKLAMA: "SABOTAJ GİRİŞİMDİR"

Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail'in saldırılarına yönelik açıklama yapıldı. Açıklamada, "İsrail’in Suriye’nin güneyindeki askeri müdahalelerinin ardından bu defa Şam’ın merkezine gerçekleştirdiği saldırılar, Suriye’nin barış, istikrar ve güvenliği sağlama çabalarına karşı bir sabotaj girişimidir" denildi.

AK PARTİ İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARINI KINADI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Suriye'ye saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail'in Suriye'ye saldırılarını şiddetle kınıyoruz. İsrail'in saldırıları tüm bölge ve dünya için güvenlik tehdididir. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz."