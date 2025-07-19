Süveyda kırsalında Arap aşiretler ile Dürziler arasında çatışma: Ölenlerin sayısı 620’ye ulaştı

Suriye’nin güneyindeki Süveyda kentinde Dürziler ile Bedeviler arasında Pazar günü başlayan çatışmalar durulmuyor. Kentteki Bedevilere yardım amacıyla yola çıkan Arap aşiretler Süveyda kırsalına ulaştı.

ARAP AŞİRETLERLE DÜRZİLER ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA

Suriye İnsan Hakları Gözlemevinden yapılan açıklamada, Süveyda kırsalındaki kasabalarda Arap aşiretler ile Dürziler arasında çatışmalar yaşandığı bildirildi. Açıklamada, Arap aşiretlerden yaklaşık 200 kişinin, silahlı Dürzilere makineli tüfeklerle ve havan toplarıyla karşılık verdiği aktarıldı.

CAN KAYBI 620'YE ULAŞTI

Suriye İnsan Hakları Gözlemevinden ölü sayısına yönelik yapılan yeni açıklamada, "13 Temmuz Pazar sabahından bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 620’ye ulaştı" denildi.

(İHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...