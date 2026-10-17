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T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı yenilenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda 19 Ekim Pazartesi kapsamlı hat bakım ve ray yenileme çalışması başlatılacağını duyurdu.

T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı yenilenecek

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadıköy'ün ulaşım tarihinde ve kent kültüründe önemli yere sahip T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda kapsamlı yenileme çalışması gerçekleştirilecek.

İBB Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, hattın Kilise ile Moda İlkokulu istasyonları arasındaki yaklaşık 570 metrelik bölümünde, alt betonun kırılması da dahil kapsamlı hat revizyonu yapılacak.

T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı yenilenecek 1

T3 KADIKÖY-MODA TRAMVAY HATTI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çalışmalarla mevcut hat altyapısının yenilenmesi ve yolculuk konforunun artırılması amaçlanıyor.

Çalışmalar devam ederken tramvay seferlerine geçici olarak ara verilecek.

İETT'nin Adalar'da hizmet veren elektrikli araçları çalışmalar boyunca Kadıköy-Moda güzergahında yolculara hizmet verecek. Elektrikli araçlar, Kadıköy İDO'dan başlayarak Damga Sokak istasyonuna kadar sefer yapacak. Bu araçlar, Bahariye istasyonundan sonra Sakızgülü Sokak ve Moda Caddesi üzerinden devam ederek, Rızapaşa istasyonunda yeniden T3 güzergahına bağlanacak.

Alternatif güzergah nedeniyle Kilise, Moda İlkokulu ve Moda istasyonlarında hizmet verilemeyecek.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy tramvay moda
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