Tabancasını temizlerken kazayla kendini vuran genç öldü

Olay, Ereğli ilçesine bağlı Kutören Mahallesi Karaağıl Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Karkın (29), kendisine ait tabancayı temizlerken tabancanın kaza ile ateş alması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMAYARAK HAYATINI KAYBETTİ

Karkın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Karkın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır