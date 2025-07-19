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Tabancayla öldürüp kaçtı, tuvalette yakalandı; olay kamerada!

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde, sağlık merkezi önünde bulunduğu sırada Y.T.’nin (29) tabancayla vurduğu Ahmet Karabulut hayatını kaybetti. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansırken, olayın ardından 3 farklı taksi değiştirerek kaçan şüpheli Y.T. saklandığı tuvalette polis tarafından yakalandı.

Tabancayla öldürüp kaçtı, tuvalette yakalandı; olay kamerada!

Olay, saat 18.30 sıralarında Cumayeri ilçesinde meydana geldi. Sağlık merkezi önünde duran Adnan Karabulut, sırt çantasıyla ve silahla yanına yaklaşan Y.T. tarafından tabancayla vuruldu.

Tabancayla öldürüp kaçtı, tuvalette yakalandı; olay kamerada! 1

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Tabancayla öldürüp kaçtı, tuvalette yakalandı; olay kamerada! 2

3 FARKLI TAKSİ DEĞİŞTİREREK KAÇTI

Sağlık ekibinin kontrolünde Karabulut’un hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından, 3 farklı taksi değiştirerek kaçan Y.T. ise polisin çalışması sonucu saklandığı tuvalette yakalandı.

Tabancayla öldürüp kaçtı, tuvalette yakalandı; olay kamerada! 3

Cinayet anı güvenlik kamerasına yansırken, Y.T. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Düzce
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