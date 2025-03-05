Tabii neden açılmıyor? Tabii'ye giremiyorum, çözümü nedir? Tabii açılmıyor sorunu ve çözümü

Tabii platformuna üyelik gerekmektedir. Ancak bu platformda ücretsiz üyelik için herhangi bir ücret ödeme zorunluluğu henüz yoktur. Ancak premium üyelik için ücret ödenmesi gerekmektedir. Tabii platformunun ücretsiz üyelik kapsamında dizi, film ve belgeseller ve dizi tekrarları yer alır. Aynı zamanda bu üyelik kapsamında TRT kanalları izlenebilmektedir. Platforma kendi resmi internet sitesi üzerinden ise ulaşılabilmektedir. Tabii platformuna ulaşabilmek için şu adımları takip etmek yeterli olmaktadır:

Tabii platformunun internet sitesine giriş yapılır.

Ana sayfada yer alan "keşfetmeye başla" butonuna tıklanır.

Açılan sayfada görüntülenen kutuda yer alan e-posta adresi alanına e-posta adresi yazılır.

Bir şifre belirlenir ve girilir.

Sonraki butonu tıklanır.

Ekranda görünen yönlendirmelere göre ilerlenir.

Hesap oluşturma işlemi tamamlanır.

Tabii neden açılmıyor?

E-mail adresi ve şifresi belirlenerek giriş yapılabilen Tabii'de bazen giriş işlemlerinde sorunlar yaşanabilir. Örnek bir sorun olarak Tabii açılmıyorsa Tabii açılmıyor sorununun çeşitli nedenleri olabilir. Tabii internet üzerinden izlenen bir platform olduğu için bazen internetin hızında ya da kalitesinde bir sorun olduğu için ulaşılmayabilir. Platformun açılmama nedeni ne ise çözüm de buna göre uygulanarak sorun giderilebilir.

Tabii'ye giremiyorum, çözümü nedir?

Tabii açılmıyor sorunu ve çözümü için olası durumlar ve seçenekler şu şekildedir: