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Tabii neden açılmıyor? Tabii'ye giremiyorum, çözümü nedir? Tabii açılmıyor sorunu ve çözümü

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.02.2025 21:58
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Tabii, TRT’nin (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu) bir hizmeti olarak kullanıma sunulmuştur. Tabii uygulamasında dizi, film, belgesel ve program gibi çeşitli içerikler bulunur. Peki Tabii neden açılmıyor? Tabii'ye giremiyorum, çözümü nedir? Tabii açılmıyor sorunu ve çözümü

Tabii neden açılmıyor? Tabii'ye giremiyorum, çözümü nedir? Tabii açılmıyor sorunu ve çözümü

Tabii platformuna üyelik gerekmektedir. Ancak bu platformda ücretsiz üyelik için herhangi bir ücret ödeme zorunluluğu henüz yoktur. Ancak premium üyelik için ücret ödenmesi gerekmektedir. Tabii platformunun ücretsiz üyelik kapsamında dizi, film ve belgeseller ve dizi tekrarları yer alır. Aynı zamanda bu üyelik kapsamında TRT kanalları izlenebilmektedir. Platforma kendi resmi internet sitesi üzerinden ise ulaşılabilmektedir. Tabii platformuna ulaşabilmek için şu adımları takip etmek yeterli olmaktadır:

  • Tabii platformunun internet sitesine giriş yapılır.
  • Ana sayfada yer alan "keşfetmeye başla" butonuna tıklanır.
  • Açılan sayfada görüntülenen kutuda yer alan e-posta adresi alanına e-posta adresi yazılır.
  • Bir şifre belirlenir ve girilir.
  • Sonraki butonu tıklanır.
  • Ekranda görünen yönlendirmelere göre ilerlenir.
  • Hesap oluşturma işlemi tamamlanır.

Tabii neden açılmıyor?

E-mail adresi ve şifresi belirlenerek giriş yapılabilen Tabii'de bazen giriş işlemlerinde sorunlar yaşanabilir. Örnek bir sorun olarak Tabii açılmıyorsa Tabii açılmıyor sorununun çeşitli nedenleri olabilir. Tabii internet üzerinden izlenen bir platform olduğu için bazen internetin hızında ya da kalitesinde bir sorun olduğu için ulaşılmayabilir. Platformun açılmama nedeni ne ise çözüm de buna göre uygulanarak sorun giderilebilir.

Tabii'ye giremiyorum, çözümü nedir?

Tabii açılmıyor sorunu ve çözümü için olası durumlar ve seçenekler şu şekildedir:

  • İnternet bağlantısı kontrol edilmeli ve internete bağlı olunduğundan emin olunmalıdır.
  • Mobil cihaz ya da masaüstü cihaz kapatılarak yeniden açılmalıdır.
  • Cihazda bir sorun olabileceği için uygulamaya başka bir cihazdan giriş yapma işlemi denenmelidir.
  • Eğer sorun internet kaynaklı ise mobil cihaz ya da mevcut kullanılan internet ile bağlantı kesilerek farklı bir internet ağı üzerinden giriş yapma işlemi denenmelidir.
  • Tabii uygulaması güncellenerek son sürümü kullanılmalıdır.
  • Virüs taraması ve temizliği yapılmalıdır.
  • Yazılım güncellemesi yapılmalıdır.
  • Eğer açıksa VPN yazılımı kapatılmalıdır.
  • Cihazın ya da tarayıcının önbelleği şişmiş olabileceği için önbellek temizlenmelidir.
  • Uygulama mobil cihazda kullanılan mağazaya gidilerek güncellenmeli ya da tamamen silinerek yeniden yüklenmelidir.
  • Hiçbir çözüm seçeneği işe yaramadıysa Tabii destek merkezi ile iletişime geçilmelidir.
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Anahtar Kelimeler:
teknoloji trt
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