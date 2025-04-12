Tablo gibi görüntüler! Artvin nisanda yağan karla beyaza büründü

Bayburt'ta, havaların ısındığı dönemde açan çiçekler ile çam ağaçları karla kaplandı. Karın ardından yeşil alanlarda görülmeye değer manzaralar oluştu.

Artvin'in yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Karın ardından Çamlık Mahallesi ile kentin en önemli turizm merkezlerinden Kafkasör Yaylası, Mersivan ve Genya Dağı beyaz örtüyle kaplandı.



Genya Dağı'nın eteklerinde yer alan Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe'de de görülmeye değer manzaralar oluştu.

Öte yandan Ardanuç, Şavşat ve Borçka'nın yüksek kesimlerinde de kar etkili oluyor. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır