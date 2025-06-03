Taciz iddiası, belediye otobüsünü ringe çevirdi! Yumruklar havada uçuştu

Olay, dün Arnavutköy'de gerçekleşti. Taşoluk - Arnavutköy seferini yapan yolcu otobüsünde bir kişi kadınları ve öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tepki gördü.
Çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Otobüs içerisine birbirine tekme ve tokatlarla saldıran şahıslar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde şahısların otobüs içerisindeki öğrencilere, çocuklara ve kadınlara aldırış etmeden saldırdığı görüldü.
Öte yanda otobüste bulunan bazı vatandaşlar panikle çığlık attı. Okula giden bazı öğrenciler ise araya girerek kavgayı ayırdı.
(İHA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum