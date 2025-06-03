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Taciz iddiası, belediye otobüsünü ringe çevirdi! Yumruklar havada uçuştu

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Kavga görüntülerinin adresi İstanbul Arnavutköy oldu. Yolcu otobüsünde taciz iddiası nedeniyle bir anda ortalık karıştı. Belediye otobüsü adeta ringe döndü, yumruklar havada uçuştu. O anlara tanıklık eden bazı yolcular panikle çığlık atarken, olay anı kameralara yansıdı. Kavgayı ise okula giden öğrencilerin ayırdığı görüldü.

Olay, dün Arnavutköy'de gerçekleşti. Taşoluk - Arnavutköy seferini yapan yolcu otobüsünde bir kişi kadınları ve öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tepki gördü.

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TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Otobüs içerisine birbirine tekme ve tokatlarla saldıran şahıslar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Görüntülerde şahısların otobüs içerisindeki öğrencilere, çocuklara ve kadınlara aldırış etmeden saldırdığı görüldü.

KAVGYI ÖĞRENCİLER AYIRDI

Öte yanda otobüste bulunan bazı vatandaşlar panikle çığlık attı. Okula giden bazı öğrenciler ise araya girerek kavgayı ayırdı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy kavga
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