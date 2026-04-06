  2. HABER
Taciz iddiası! Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. Başkanı Levent Arkan gözaltına alındı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. (MUBRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan, iş başvurusu için sosyal medyadan iletişim kurduğu üniversite öğrencisi genç kıza yönelik ‘nitelikli cinsel taciz’ iddiasıyla gözaltına alındı. İddiaya göre; görüşmeler sırasında Arkan’ın öğrenciye uygunsuz mesajlar gönderdiği öne sürüldü.

Taciz iddiası! Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. Başkanı Levent Arkan gözaltına alındı

Muğla’da, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde öğrenim gören bir kız öğrenci, iş arayışı kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. (MUBRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan ile sosyal medya üzerinden iletişime geçti.

UYGUNSUZ MESAJLAR ATTI

İddiaya göre; görüşmeler sırasında Arkan’ın öğrenciye uygunsuz mesajlar gönderdiği öne sürüldü. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Arkan’ı 'nitelikli cinsel taciz' iddiasıyla makamında gözaltına aldı.

Taciz iddiası! Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. Başkanı Levent Arkan gözaltına alındı 1

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan hakkında adli süreç devam etmektedir. Adli süreç netleştiğinde gereken bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

Taciz iddiası! Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. Başkanı Levent Arkan gözaltına alındı 2

06 Nisan 2026
06 Nisan 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Güney ile ilgili yeni gelişme! Dosyası İBB dosyası ile birleştirildiGüney ile ilgili yeni gelişme! Dosyası İBB dosyası ile birleştirildi
Trump'tan İran'a yeni tehdit: "O gece yarın gece olabilir"Trump'tan İran'a yeni tehdit: "O gece yarın gece olabilir"

Anahtar Kelimeler:
Muğla Muğla Büyükşehir Belediyesi cinsel taciz
En Çok Okunan Haberler
ABD Savaş Bakanı duyurdu: "Bugün en yoğun saldırılar gerçekleşecek"

ABD Savaş Bakanı duyurdu: "Bugün en yoğun saldırılar gerçekleşecek"

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

