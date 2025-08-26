Tacizci doktoru ekran görüntüleri ifşa etti! Mesajları gören kadın soluğu savcılıkta aldı: Şanlıurfa bu olayı konuşuyor

Şanlıurfa devlet hastanesinde hasta yakınına taciz skandalını konuşuyor. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Op. Dr. A.Y., hasta yakını İ.D.’yi sosyal medya üzerinden tacizde bulunduğu ileri sürüldü.

SOSYAL MEDYA HESABINDA MESAJLARI KONTROL ETTİ

İddiaya göre, hastanede muayene olan bir hastanın yakını olan İ.D., eve döndüğünde sosyal medya hesabına gelen mesajlarını kontrol etti. Mesajların A.Y. tarafından gönderildiğini fark eden İ.D., durumu eşine anlattı.

EŞİYLE YAZIŞMALARIN EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜ ALDILAR

Çift, yazışmaların ekran görüntülerini alarak savcılığa suç duyurusunda, hastane başhekimliğine ise şikayette bulundu.

DOKTOR GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Şikayet üzerine hastane yönetimi ilgili doktor hakkında idari soruşturma başlatırken, Şanlıurfa Valiliği ise doktorun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

ŞANLIURFA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli bir doktorun hasta yakınına yönelik bazı istenmeyen davranışlarda bulunduğu iddialarına ilişkin basında yer alan haberler üzerine, ilgili personel hakkında Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmış ve görevinden uzaklaştırılmıştır.”

