Tacizci öğretmene 28 yıl hapis cezası! Müzik odasında kapıyı kilitleyip...

İstanbul Bahçelievler'de özel bir okulda skandal bir olay yaşandı. Müzik öğretmeni Evren G., 13 yaşındaki öğrencisini taciz ettiği gerekçesiyle yargılandı. Tacizci öğretmen 28 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Eylemlerin farklı zaman ve mekanlarda toplam 10 kez gerçekleştiği ve çocuğa "kimseye söyleme" diyerek baskı uygulandığı belirlendi.

Cansu Akalp

İstanbul Bahçelievler'de özel bir ortaokulda müzik öğretmeni Evren G. (44), öğrencisi Muhammed Deniz E.'yi (13) taciz ettiği gerekçesiyle yargılandı. Baba Ekrem E., oğlunun okulda öğretmeni tarafından taciz edildiğini belirterek savcılığa başvurdu.

Sabah'tan Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre; Soruşturma kapsamında mağdur çocuk, çocuk izlem merkezine sevk edildi. Araştırmada, öğretmenin müzik odasında kapıyı kilitleyip taciz ettiği tespit edildi.

EYLEMLERİ FARKLI ZAMAN VE MEKANLARDA 10 KEZ GERÇEKLEŞTİRDİ!

Eylemlerin farklı zaman ve mekanlarda toplam 10 kez gerçekleştiği ve çocuğa "kimseye söyleme" diyerek baskı uygulandığı belirlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonrası Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Evren G., "12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "müstehcenlik" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından yargılandı. Mahkeme, sanığı toplam 28 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

