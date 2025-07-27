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TAG Otoyolu Nurdağı kesiminde zincirleme kaza! Eski Kahramanmaraş Baro Başkanı hayatını kaybetti

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kesiminde sağ şeritte bekleyen motosiklet ve çekiciye arkadan gelen tırın çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin önceki dönem Kahramanmaraş Baro Başkanlarından Mehmet Mesut Karslıoğlu olduğu öğrenildi.

TAG Otoyolu Nurdağı kesiminde zincirleme kaza! Eski Kahramanmaraş Baro Başkanı hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Mesut Karslıoğlu motosikletiyle seyir halindeyken düşen çantasını almak için sağ şeride park etti. Bu sırada arkadan gelen ve üzerinde başka bir araç bulunan çekici de sağ şeride park etti. Arkadan gelen tır ise fark etmediği motosiklet ve çekiciye çarptı. Kaza sonrası araçlarda yangın çıkarken Mehmet Mesut Karslıoğlu ise çekici ve motosiklet arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, otoyol jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken araçların altında kalan Mehmet Mesut Karslıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı bir kadın ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

BARO BAŞKANLIĞI YAPMIŞ

Kazada hayatını kaybeden Karslıoğlu'nun avukat olduğu ve daha önce Kahramanmaraş Baro Başkanlığı yaptığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Nurdağı
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