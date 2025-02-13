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Tahliye kararı çıldırttı! Bebeği, eşi ve kendisi ile birlikte evi yakmakla tehdit etti

13.02.2025 20:40
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Antalya'da şaşırtan bir olay yaşandı. Ev sahibinin fahiş kira artışını kabul etmeyen ve mahkemeden tahliye kararı çıkan kiracı, avukatları karşısında görünce cinnet getirdi. Eşi ve küçük kızının bulunduğu evi yakmakla tehdit eden şahıs, itfaiye ve polis ekipleri tarafından güçlükle ikna edildi.

Tahliye kararı çıldırttı! Bebeği, eşi ve kendisi ile birlikte evi yakmakla tehdit etti

Ev sahibi-kiracı anlaşmazlığı sürüyor. Antalya'da kira konusunda anlaşmazlık yaşadığı Salih Kırgın'a ev sahibi mahkeme kararıyla tahliye kararı çıkarttı. Sabah saatlerinde avukatlar tahliye kararını uygulamak için ikamete geldi. Telefonda ulaşamadıkları ailenin ikametine çilingirle girmeye hazırlanan avukatlara kapıyı Salih Kırgın'ın eşi Medine Kırgın açtı.

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Medine Kırgın, avukatlara eşini beklemelerini söyledi. Kısa süre sonra gelen Salih Kırgın tahliye kararı karşısında öfkelenerek kendisi ile birlikte eşi ve küçük kızını da yakmakla tehdit etti. Avukatların haber vermesi üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kırgın, ekiplerin 1 saatten fazla süren ikna çabası sonucu kendilerine yardımcı olma sözü üzerine eyleminden vazgeçti. Kırgın ilk olarak bebeğini polis ekiplerine teslim etti.

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"KENDİ ÜLKEMDE MÜLTECİ OLDUM"

Kirasını düzenli şekilde ödediğini ancak ev sahibinin 11 bin TL olan kirayı 16 bin TL yapmak istediğini ve bunu kabul etmediği için mahkemelik olduklarını ve gidecek bir yerleri bulunmadığını belirten Kırgın, "Ev sahipleri biraz düşünsünler garibanı, yoksulu. Ben kendi ülkemde mülteci oldum. Ne yapayım ben. 5 aylık çocuğum var, dışarı atıyorlar, ne yapacağım ben. Şu anda gidecek yer arıyorum, bir çözüm bulabilecek miyim bilmiyorum. Şu ev 16 bin yapar mı" dedi.

Evin istenen kira bedeli etmeyeceğini belirten Mediha Kırgın ise, "Geldiğimizden beri ev sahibi ile sorun yaşıyoruz. Tadilat yapacağını söyledi, yapmadı. Evin hali 16 bin TL'lik değil. Bizden ısrarla 16 bin istiyor" ifadelerini kullandı. Eşyalarını toplayan aile mahkeme kararı gereği ikameti tahliye etti.

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"ZORLUK ÇIKARDI İNSANLARI TEDİRGİN ETTİ"

Ev sahibinin avukatı Furkan Zorlu ise mahkemeden alınan tahliye kararı gereği icra memurları ile adrese geldiklerini ancak beklemedikleri bir tepki ile karşılaştıklarını belirterek, "Daha öncesinde telefon ile ulaşmaya çalıştık. Telefonlara cevap alamayınca çilingir vasıtası ile kapıyı açmak istediğimizde kapı açıldı. Eşinin birazdan geleceğini ve beklememizi istedi. Salih Bey geldiğinde sinirliydi, biraz fevri davrandı. Ev tahliye ediyoruz, 5 aylık bebekleri de var, kolay değil. Tahliye işlemine geçmeden önce polis vasıtasıyla konuştuk, ancak kapıyı çarpıp içeri girdi. ‘Burayı yakarım, kül ederim' diyerek yere kolonya dökmeye başladı. Bebeğini kucağına aldı, rehin aldı daha doğrusu. Biraz zorluk çıkardı, insanları tedirgin ettiler ama, polis ekipleri kendisini ikna etti. Şu anda sakinleşti, bir problem yok" şeklinde konuştu.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kiracı ev sahibi
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