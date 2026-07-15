Tahran'dan çarpıcı Hürmüz hamlesi! ABD'ye kötü haber: "Tüm koridorlar..."

İran Devrim Muhafızları Ordusu, devlet haber ajansı IRNA'nın yayımladığı açıklamada, "ABD ve müttefiklerinin faydalandığı diğer tüm ihracat koridorları da kapatılabilir" uyarısında bulundu. Açıklamada, "Bölgedeki enerji ihracatı ya herkes için açık olur ya da hiç kimse için olmaz" ifadeleri kullanıldı.

HUSİLER YENİDEN ÖN PLANDA

Analistler, Tahran'ın Yemen'deki Husiler aracılığıyla Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan Babülmendep Boğazı'nı da hedef alabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

Küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip olan bu geçit, Suudi Arabistan petrol ihracatının ve dünya deniz taşımacılığının önemli bir bölümüne ev sahipliği yapıyor.

Nefes'te yer alan habere göre, Üst düzey bir Husi yetkilisi, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde Babülmendep Boğazı'nı kapatabileceklerini ve bunun petrol fiyatlarını varil başına 200 dolara çıkarabileceğini öne sürdü.

Husiler pazartesi günü, kontrol ettikleri bir havaalanının Suudi Arabistan tarafından bombalandığını iddia ederek Suudi topraklarına füze saldırıları düzenledi. Böylece taraflar arasındaki dört yıllık ateşkes fiilen sona ermiş oldu.

EN AZ 30 SİVİL VE ÇOK SAYIDA ASKER HAYATINI KAYBETTİ

ABD ordusu ise salı günü yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmak amacıyla İran'a yönelik yeni operasyonlar başlattığını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), yaklaşık yedi saat süren operasyon kapsamında Hürmüz Boğazı çevresi ile İran kıyılarındaki onlarca askeri hedefin vurulduğunu bildirdi.

Washington, İran'ın son bir hafta içinde yedi ticari gemiye saldırdığını, bu olaylarda yaklaşık 12 denizcinin öldüğünü, yaralandığını veya kaybolduğunu açıkladı.

İran hükümet sözcüsü Fatemeh Muhacerani ise ABD saldırılarında son günlerde ülkenin güneyinde en az 30 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.

İran ordusu da ülkenin güneydoğusundaki Bampur askeri üssüne düzenlenen saldırıda en az 7 asker ve zorunlu askerlik hizmetini yapan personelin öldüğünü açıkladı.

'HÜRMÜZ KAPALI KALACAK'

Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın "Amerika'nın kötülükleri sona erene kadar" kapalı kalacağını duyurdu.

Savaş başlamadan önce dünya petrol ve doğal gaz sevkiyatının yaklaşık beşte biri her gün Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu.

İran ayrıca Bahreyn'deki ABD 5. Filosu'na ait komuta, lojistik ve yakıt tesislerini hedef aldığını, Kuveyt'teki Mina Abdullah bölgesinde ABD'ye ait olduğunu öne sürdüğü bir lojistik tesisi imha ettiğini ve Ürdün'deki Azrak Üssü'nde uçak hangarlarını vurduğunu iddia etti.

Ürdün ordusu da İran'dan ülke hava sahasına giren üç balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e verdiği röportajda İran'ın müzakere masasına dönmemesi halinde gelecek hafta enerji santralleri ve köprüler dahil kritik altyapıyı hedef alabileceklerini söyledi. "Enerji hedeflerini en sona bırakacağım ama sonunda onları da vuracağız" diyen Trump, ABD'li müzakerecilerin İran'a yeniden anlaşma yapması yönünde mesaj ilettiğini belirtti.