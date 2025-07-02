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Tahran İsrail arası kaç km? Tahran Tel Aviv arası kaç kilometre?

İran ve İsrail arasında yaşanan yüksek gerilim tüm dünya tarafından yakından takip edilmiştir. Orta Doğu’da İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim sonrası gözler Tahran ve Tel Aviv’e çevrilmiştir. İki ülkenin başkentleri olan şehirlerin birbirine ne kadar mesafede bulundukları da araştırılmaktadır. Peki, Tahran İsrail arası kaç km?

Tahran İsrail arası kaç km? Tahran Tel Aviv arası kaç kilometre?
Defne Vera Şahin

Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler, tarih boyunca uluslararası ilişkilerin odağında yer almıştır. Bu bölgede yaşanan siyasi çekişmelerin en dikkat çekenlerinden biri de İran ile İsrail arasındaki ilişkilerde görülmektedir. İki ülke arasında yaşananlar bölgeyi doğrudan etkilemektedir. İran ve İsrail’in birbirine olan uzaklığı da bu kapsamda araştırılan konulardan biridir.

Tahran İsrail arası kaç km?

Tahran, İran Devleti’nin başkenti olarak ülkenin kuzeyinde bulunan bir şehirdir. Elburz Dağları’nın güney kesimlerinde yer alan şehir aynı zamanda Hazar Denizi’ne de 100 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Tahran, ülkenin idari ve kültürel merkezi konumunda olup aynı zamanda 18 milyonu geçen nüfusuyla da ülkenin en kalabalık metropolüdür.

Tahran ve İsrail arasındaki uzaklık merak edilmektedir. İran-Irak-Suriye-İsrail hattı üzerinde karayolu uzaklığı hesaplandığında 1.800 ila 2.200 kilometre arasında farklılık göstermektedir. İran’ın kullandığı uzun menzilli balistik füzeler ise yaklaşık 2000 kilometrelik menzili bulunmaktadır. Bu füzelerin hızına bağlı olarak Tel Aviv’e varma süresi yaklaşık 7 ila 12 dakika arasında değişiklik göstermektedir.

Tahran Tel Aviv arası kaç kilometre?

Tahran ile İsrail’in başkenti Tel Aviv arasındaki mesafe sıklıkla araştırılan konulardan biridir. Tahran ve Tel Aviv arasındaki mesafe kuş uçuşu olarak yaklaşık 1897 kilometre olarak ölçülmektedir. Bu uzaklık karayolu açısından hesaplandığında daha da yükselmekle beraber askeri bakımdan kullanılan balistik füze menzilleri için büyük bir öneme sahiptir.

Bu iki şehir arasındaki mesafenin merak edilmesinin sebeplerinden biri füze menzili hesaplamalarında göz önünde bulundurulmasıdır. Bilhassa uzun menzile sahip füzelerin bu mesafeyi kolay bir şekilde aşabilecek oluşu bölgedeki güvenlik kaygılarını artırmaya devam etmektedir.

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Tahran İran İsrail Tel Aviv
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