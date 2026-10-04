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Takip gerilimi kazayla sonuçlandı! Tır hem araca hem direğe çarptı

Iğdır’da tır ile hafif ticari araç sürücüleri arasında yaşanan tartışmanın ardından tırın araca çarptığı kazada, şans eseri yaralanan olmadı. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen tır ile hafif ticari aracın sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Takip gerilimi kazayla sonuçlandı! Tır hem araca hem direğe çarptı

Iğdır’da tır ile hafif ticari araç sürücüleri arasında yaşanan tartışmanın ardından tırın araca çarptığı kazada, şans eseri yaralanan olmadı.

Takip gerilimi kazayla sonuçlandı! Tır hem araca hem direğe çarptı 1

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 76 ABK 357 plakalı tır ile 76 AG 857 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. İddiaya göre tır sürücüsü, tartışmanın ardından araç sürücüsünü takip etmeye başladı.

Takip gerilimi kazayla sonuçlandı! Tır hem araca hem direğe çarptı 2

Tırın aracı takibi Özgür Mahallesi Genç Osman Caddesi’nde sona erdi. İddiaya göre, hafif ticari aracın sürücüsü caddeye dönmeye çalıştığı sırada tır şoförü araca çarpmaya çalıştı. Tır, hem araca hem de yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, olay sırasında yol üzerinde kimsenin bulunmaması ve elektrik direğinin devrilmemesi muhtemel bir faciayı önledi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Iğdır kaza
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