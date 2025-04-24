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Takipsizlik kararı ile bir canı hayattan kopardılar! Ahmet Minguzzi'nin katilleri daha önce de suça karışmış...

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, alışveriş yapmak için gittiği Kadıköy'deki bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. Minguzzi'nin ölümüyle ilişkin davada yargılanan sanıklar B.B. ve U.B.'nin, daha önce de olaylara karıştıkları ve açılan davada takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı.

Takipsizlik kararı ile bir canı hayattan kopardılar! Ahmet Minguzzi'nin katilleri daha önce de suça karışmış...
Çiğdem Sevinç

Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında 24 Ocak'ta saat 08.25 sıralarında meydana gelen olayda, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin araya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi'nin 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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BAŞKA OLAYLARA DA KARIŞMIŞLAR

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava kapsamında 10 Nisan günü ilk kez Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Sanıklar B.B ve U.B.'nin yargılama sürecinden önce de başka olaylara karıştığı öğrenildi.

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OLAYDAN 1 AY ÖNCE SATIRLA YAKALANDI, TAKİPSİZLİK ALDI

Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayan B.B., olaydan 1 ay önce Kadıköy'de 6 Aralık'ta polis aramasında üstünde satırla yakalandı. B.B. hakkında "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan soruşturma başlatıldı. Savunmasında ise, “Babam pide ustası pideleri doğramak için satır istedi. Satırı pazardan aldım" dedi. Soruşturma kapsamında satır üzerinde kriminal incelemede, 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet' kapsamında olmadığına dair rapor düzenlendi. Bu raporun ardından savcılık, suç unsuru bulunmadığını belirterek takipsizlik kararı verdi.

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TEHDİTLE EL ÖPTÜRÜP KAYDA ALDILAR, TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Olay yerinde Minguzz'ye tekme atan U.B.'nin aralarında bulunduğu gruptan E.K.S., 5 Mayıs 2024'te otobüste karşılaştığı mağdur ile konuşmak istediğini söyleyerek Çekmeköy'de bir parka götürdü. Bıçak çekip darbettikten sonra zorla elini öptürdüğü görüntüleri sosyal medyada yayınladılar. Mağdur çocuğun şikayetinin ardından başlatılan soruşturmada, üzerlerine atılı 'silahla tehdit' suçunu işlediklerine dair yeterli delil olmadığı kaydedilerek takipsizlik kararı verildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy satır katil Mattia Ahmet Minguzzi
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